Por la entrega que lo caracteriza dentro de la cancha, por su talento con la pelota en los pies y por su personalidad, Matías Garrido se convirtió en uno de los futbolistas más queridos en el Olimpia de Honduras, equipo con el que viene de consagrarse tres veces consecutivas en la Liga Nacional de Honduras. Ayer, a días de haber vuelto a San Juan, el "Gambetita" recibió a DIARIO DE CUYO y contó las vivencias que se trajo del país centroamericano mientras espera por resolver su futuro en lo futbolístico.

"Estoy feliz de volver. Llevaba mucho tiempo en el Olimpia y se me terminó el contrato, quería tener unas buenas vacaciones y visitar a la familia que se extrañaba, también por las nenas que son chiquitas y necesitaban recargarse del amor de los abuelos", comentó el chimbero quien desde que se fue a mediados del 2019 no había retornado a su provincia natal.

Clave. Garrido se ganó la consideración de todo el pueblo olimpista a fuerza de goles y pura actitud.

Su último paso por el fútbol argentino había sido en Sarmiento de Junín, después de haber perdido la final por el ascenso a Primera División ante Central Córdoba, "Gambetita" y su familia llegaron a San Juan pero a los pocos días surgió el llamado desde Olimpia y el sanjuanino no dudó. El club, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, es uno de los clubes más grandes de ese país y junto al Motagua, son como Boca y River si se comparan con el fútbol argentino, además el ahora ex equipo de Garrido es el que más títulos tiene y más copas internacionales disputó. Con Pedro Troglio como director técnico, el objetivo del Olimpia era uno solo: volver a consagrarse campeón en la Liga de Honduras, que se les negaba hacía casi cuatro años. "Me encontré con un club muy lindo y ordenado. La Copa 31 se hizo desear bastante y nos dimos el lujo de ganar esa y dos más. Es algo muy lindo quedar en la historia de un club tan importante en ese país", comenta Garrido quien en total jugó 44 partidos y anotó 7 goles.

Los medios hondureños recalcan a Garrido como de los futbolistas más importantes en el armado de Troglio. Así también lo expresaron en las redes sociales los hinchas olimpistas, que hasta le crearon una red social de "fans". "Me supe ganar el cariño del hincha y me traje muchísimas experiencias, me trataron muy bien. La gente se encariñó mucho conmigo. Me tocó hacer un gol de tiro libre en un clásico ante Motagua y fue algo muy lindo. Los hinchas fueron muy cordiales y eso es lo que a uno le queda, el cariño que me brindaron a mí y a mi familia", expresó el chimbero.

Garrido fue titular indiscutido con el Olimpia en los primeros dos campeonatos.

Sobre el nivel futbolístico del fútbol hondureño, el ex Desamparados y Peñarol -entre tantos- expresa: "El nivel es distinto, no sé si mejor o peor, es otro fútbol, donde hay muy buena técnica pero no hay tanta intensidad, los campos de juego no ayudan mucho y el clima también pesa. Se juega cada 3 días y eso afecta también. Nosotros hicimos un papel muy bueno, llegamos a semifinal de la Concachampions que es como la Libertadores y perdimos con Tigres, y la Concacaf también quedamos a un pasito, perdimos la semifinal con el América", sostuvo quien también se midió en Canadá ante el Impac Montreal, el equipo dirigido por ese entonces por Thierry Henry. En esas copas internacionales que disputó, el volante se dio el gustito de conocer distintas canchas y hasta tuvo la dicha de jugar en el Estadio Azteca: "Son sueños cumplidos, cosas que te quedan marcadas para siempre".

Junto a su esposa Laura y sus tres pequeñas: Josefina (7) y las mellizas Julieta y Agostina (5), la familia Garrido se amoldó rápido a las nuevas costumbres de Centroamérica pero Matías reconoce lo duro que resultó el confinamiento, cuando inició la pandemia. "Estabamos en un departamento, este año nos cambiamos a una casa más grande. Pero fue difícil porque fueron medidas muy estrictas, donde durante 3 o 4 meses se podía salir cada 10 días, era una terminación de documento por día. A las nenas se les hizo difícil así que hicimos de todo para entretenerlas, Tiktok, juegos de mesa, de todo. Eso sumado a que nunca volvieron las clases, así que todo se hacía desde casa", comentó.

Mientras disfruta de su San Juan natal, el "Gambetita" no piensa en su futuro inmediato y no se desespera por saber qué camiseta vestirá: "Por ahora disfruto al máximo de la familia, creo que la pandemia nos enseñó a valorar muchísimo más eso. ¿Si me gustaría quedarme? No lo sé, el tiempo lo dirá", expresó el enganche sin desesperarse cual será el destino a desplegar su gambeta.

Participación

44 Son los partidos que disputó Garrido en su paso por el Olimpia, contando 41 por la Liga de Honduras y 3 por las copas. Marcó 7 goles.

Sus camisetas y sus títulos



A sus 35 años, Matías Garrido se dio el gusto de ser figura en cada equipo que jugó. Se formó futbolísticamente en Sportivo Peñarol, y luego destiló todo su talento en Trinidad. Con Desamparados fue el abanderado en el ascenso desde el Federal A a la Primera B Nacional. También fue clave en el ascenso a Primera División con Patronato de Paraná. Antes de gritar campeón tres veces con Olimpia, vistió las camisetas de Juventud Unida (SL), Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. En todas siempre fue pieza clave.