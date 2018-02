Renovado. Con la llegada de Ariel Holan, Juan Sánchez Miño pasó a tener un rol protagónico en el Independiente campeón de la Sudamericana.

El marcador lateral izquierdo Juan Sánchez Miño aseguró que Gremio de Porto Alegre, rival de Independiente en la final de la Recopa Sudamericana los próximos dos miércoles, "merece un gran respeto" y aseguró que es importante estar concentrado los 180 minutos.



"Gremio es el campeón de la Libertadores y merece un gran respeto. Van a ser dos partidos muy duros, tenemos que estar los 180 minutos concentrados e intentar quedarnos con la final", afirmó el ex jugador de Boca y Estudiantes de La Plata en el fútbol argentino.



"Va a ser una final en donde tenemos que estar con los dientes apretados, no jugar el fin de semana contra San Lorenzo nos sirve para mentalizarnos y poner la cabeza directo en Gremio", añadió el futbolista.



En cuanto al irregular comienzo del equipo en este semestre, Sánchez Miño comentó: "al comienzo de la temporada se dan partidos atípicos por falta de funcionamiento, pero más allá de los resultados, creamos situaciones y jugamos bien".



El ex Torino de Italia resaltó la competencia interna en el plantel y expresó: "no creemos en titulares y suplentes, porque a todos nos tocó entrar y salir. Todos jugamos mucho, tenemos variantes que lo permiten y los que llegan al plantel lo ven, el semestre pasado jugamos todos, somos 30 jugadores a disposición del técnico".



Y en cuanto al presente del equipo, comparado con el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana en diciembre pasado, manifestó: "no somos el mismo grupo que ganó la Sudamericana, pero tenemos la misma idiosincrasia. Tratamos de buscar el arco rival, ser protagonistas y pasar por encima al contrario".



"Uno siempre se ilusiona cuando se lo nombra para la selección, pero estoy concentrado en mi club", concluyó al ser consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección argentina, ya que es observado por el entrenador Jorge Sampaoli.

Verón y Silva, diferenciado



Independiente se entrenó ayer con el delantero Gonzalo Verón y el defensor Gastón Silva como lo únicos "tocados", en la semana previa a la final de la Recopa Sudamericana que se llevará a cabo a dos enfrentamientos ante Gremio.



El ex atacante de San Lorenzo de Almagro y el defensor uruguayo padecen ambos entorsis de rodilla, pero llegarían sin inconvenientes al duelo entre el campeón de la Copa Sudamericana y el campeón de la Copa Libertadores. Por su parte, Fernando Gaibor y Silvio Romero, las últimas incorporaciones, realizaron un entrenamiento aparte para acelerar su preparación y estar a la par del resto de sus compañeros. El DT los considera dos de los refuerzos más importantes, fueron los más caros en este mercado de pases, y por eso dispuso una serie de trabajos físicos y con pelota para ambos.