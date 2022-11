Sergio “Kun” Agüero estalló este lunes por la noche porque aun no pudo visitar al actual plantel de la selección argentina que concentra en la Universidad de Qatar en el marco del Mundial de Fútbol. El exfutbolista, que se retiró el año pasado por problemas de salud, reclamó la credencial necesaria para poder visitar a sus excompañeros.

“Voy a ver si puedo ver a los chicos. Es medio raro el tema. No sé, supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me parece raro que me tarden tres o cuatro días. Yo pregunté y viene de arriba”, afirmó Agüero en una transmisión mediante Twitch junto al actor e influencer Jero Freixas.

A lo largo de su comentario, Agüero puso en el centro de sus cuestionamientos a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). “Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron”, dijo.

Ante la consulta de Freixas, el exjugador de Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona afirmó que la AFA realiza las credenciales. “Supuestamente tarda de tres a cuatro días. Me pareció raro”, insistió.

En esa línea, el exfutbolista aclaró que “está todo bien” con sus excompañeros en la Selección, afirmó que les manda mensajes, y precisó que no los quiere “ir a molestar”. “Los voy a alentar desde afuera”, lamentó. No obstante, reconoció una alternativa para pasar a la concentración. “La única manera es que la FIFA me pueda autorizar”, afirmó.

Agüero habló de “cosas medias raras que no tienen sentido”, afirmó que sigue en contacto con los jugadores a través de WhatsApp y recalcó que ellos “no tienen la culpa”. Además, contó que desde un primer momento les indicó a los jugadores que llegaba el 18 de noviembre a Qatar.

“Cuando les dije ‘mañana voy’, hablé con alguien de ahí y me dijo ‘necesito el pasaporte y la foto’. Se los mandé y me dijo: ‘no puedo en este momento, tardan cuatro días’”, recordó. Y agregó con bronca. “Al final juegan mañana”.

“¿Por qué no van a querer que vayas?”, le consultó Freixas. “Eso es lo que quiero saber. No sé. Tal vez no le habrá gustado alguna vez que opiné”, deslizó.

Y amplió: “Da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y ya están ahí. Pero ¿cómo? ¿Le hicieron la credencial en cinco horas y conmigo tardan cinco días, supuestamente? Mi mensaje fue: ‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’”.

“Ya está, es tarde, quise verlos antes [a los jugadores de la Selección], pero bueno, somos Argentina y estas cosas pasan y tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo. Las cosas son medias raras, extrañas porque siempre me porté bien y si había algo que no me gustaba se los decía. Capaz que hay gente que no le gusta que les digan las cosas malas. Ahí todo es medio raro y cada uno se hace el picante y nadie es picante. Ya va haber tiempo para que las cosas estén mejor, supongo”, analizó.

“No me invitó nadie”

Agüero contó que recibió incluso una invitación de la selección española, que terminó desestimando porque no le parecía correcto hacerlo sin pasar a ver al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

También dejó asentado que llegó a Qatar por su cuenta. “Yo vine acá por FIFA, a mí no me invitó nadie. Las entradas las pagué, cuando a otros se las dan gratis. No quiero favores de nadie, siempre lo dije. Pago todo lo que tenga que pagar. Pero bueno, hay cosas que decís qué rara toda esta situación”, dijo.

Así, a partir de un intercambio con los oyentes, disparó directamente contra la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia. “Estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo. Y lo digo, de la AFA. Parece que esto es un laberinto, que me están gambeteando de un lado para el otro”, afirmó.

Consideró una oportunidad perdida no haber podido visitar al plantel antes del debut contra Arabia Saudita. Afirmó que ahora “están descansado” y reconoció que a los jugadores no les gusta recibir muchas visitas, especialmente cuando se trata de partidos tan próximos en el tiempo. Al recordar su experiencia, sostuvo que inciden “el estrés, los nervios y la ansiedad”, puntualizó que se busca la tranquilidad y recalcó que después del partido los futbolistas se concentran en los masajes y el entrenamiento, además del descanso y la alimentación.

“Entrás en un proceso de que cada tres días jugas. Era [visitarlos] antes o en un momento que haya cinco o seis días para el próximo partido, pero ya no hay y acá está todo muy pegado. Los entiendo, sé que si voy no pasa nada, pero siento que estoy molestando. Ellos tienen su rutina, yo estuve ahí y están en otra“. reflexionó.