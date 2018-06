En suelo ruso. La selección ya está instalada en su concentración en Moscú. Lo hizo luego de estar más de una semana entrenando en Barcelona.

Barcelona, Télam



Luego de haberse quedado sin el mediocampista ofensivo Manuel Lanzini por lesión, el entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, ensayó por última vez en Barcelona con Giovani Lo Celso junto a Maximiliano Meza; Javier Mascherano y Angel Di María en la mitad de la cancha, mientras el delantero Sergio "Kun" Agüero jugó su primer partido desde que se lesionó. Con la horas contadas, antes de partir por la tarde rumbo a Rusia, Sampaoli tenía que sacar conclusiones para definir al sustituto de Lanzini en la lista de 23 jugadores.



Quería asegurarse que el reemplazante estaba entre los ya seleccionados, lo que le da más libertad para tomar la decisión respecto al hombre que sumaría al plantel, que ha sido el volante de River Enzo Pérez, según informó la AFA a través de su cuenta oficial en la red social twitter y confirmó el propio jugador.



A falta de un amistoso, el técnico programó un partido contra el equipo sub-20 y utilizó la formación que tiene en mente para el debut del próximo sábado 16 de junio ante Islandia, en Moscú.



El equipo formó con Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Javier Mascherano y Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Sergio "Kun" Agüero y Ángel Di María, informaron desde el cuerpo técnico.



En el segundo tiempo del encuentro ingresó Lucas Biglia por Mascherano, y hubo algunas rotaciones más, mientras Agüero completó su primer partido desde que sufrió una lesión en su rodilla izquierda, de la que fue operado a mediados de abril.



El resultado del partido fue 1-1, aunque fue anecdótico ya que se trataba de un ensayo, sobre todo para reorganizar el equipo luego de la inesperada baja de Lanzini que alteró los planes de Sampaoli y también porque no tiene recuperado a otro jugador importante en el mediocampo como el rosarino Ever Banega, con una sobrecarga muscular.



Tras el duelo el equipo almorzó en el Hotel Princesa Sofía, que funcionó como búnker del equipo en Barcelona durante los últimos diez días, y pasada las 14.30 hora local partió rumbo al aeropuerto El Prat, desde donde viajó hacia Moscú.



Argentina integrará el Grupo D de la Copa del Mundo, junto a Islandia, Croacia y Nigeria.



El debut será frente a Islandia el sábado próximo en el estadio Otkrytie Arena, en Moscú, mientras que los siguientes partidos de la fase de grupos serán el 21 de junio ante Croacia en el Nizhni Nóvgorod y cerrará con Nigeria el 26 de junio en el Zenit Arena, de la ciudad rusa de San Petersburgo.

Todo listo

En Rusia

El seleccionado argentino de fútbol aterrizó ayer en Moscú a las 16.25 en un vuelo chárter procedente de Barcelona, España, para la disputa del Mundial Rusia 2018, en el que debutará el próximo sábado ante Islandia por la primera fecha del Grupo D.

Enzo, el elegido



El mediocampista mendocino de River Plate, Enzo Pérez, admitió sentirse "feliz y estar viviendo un sueño", luego de haber sido elegido por el entrenador Jorge Sampaoli para sumarse al seleccionado de fútbol de la Argentina que jugará el Mundial de Rusia 2018, en reemplazo del lesionado Manuel Lanzini.



"Estoy feliz, es como vivir un sueño. Lo único que lamento es que sea por la lesión de un compañero", expresó el mendocino de 32 años en diálogo con TyC Sports, instantes después de haber sido notificado por la AFA de que jugará la Copa del Mundo con la camiseta número 15 que dejó vacante Lanzini, quien se rompió ayer el ligamento cruzado de la rodilla derecha y fue desafectado del plantel.



"Si bien estaba de vacaciones, hace cuatro días que comencé un rutina que me recomendó el preparador físico de River para no perder estado físico. Lógicamente no es lo mismo que estar en competencia, pero me sirvió y ahora viajaré a Rusia para ponerme a las órdenes del entrenador e intentar hacer las cosas bien para serle útil al equipo", comentó el mediocampista.

AMISTOSOS

Triunfo de España

El seleccionado de fútbol de España derrotó 1-0 a Túnez en Krasnodar, Rusia, con un tanto del delantero de Celta de Vigo Iago Aspas, en el último amistoso. El gol de Aspas llegó a los 39m del segundo tiempo luego de una asistencia del delantero de Atlético Madrid Diego Costa.

Empate de Francia

Francia empató 1-1 con Estados Unidos, no clasificado a la próxima cita mundialista, en la ciudad de Lyon y tras ir perdiendo 1-0 de forma inesperada. El delantero Julian Green marcó el primer tanto a los 44 minutos del primer tiempo mientras que fue el astro de PSG Kylian Mbappe empató.

Goleada de Serbia

En otros encuentros amistosos, Serbia (Grupo E con Brasil, Suiza y Costa Rica) goleó 5-1 a Bolivia; Australia derrotó 2-1 a Hungría de visita; Finlandia hizo lo propio 2-0 frente a Bielorrusia y Marruecos (Grupo B junto a España, Portugal e Irán) le ganó 3-1 a Estonia.