Cuestionado. A Marcelo Bielsa le costó caro mandar un espía a la práctica del Derby County y ahora su propio club, el Leeds, lo dejó mal parado.

El escándalo estalló en las últimas horas. Un auxiliar de Marcelo Bielsa fue descubierto el jueves en las instalaciones del Derby County, previo al duelo que iban a disputar los equipos por la segunda división británica. El descontento en el club de Derbyshire fue generalizado y el entrenador argentino salió a dar explicaciones sobre su accionar después de la victoria 2-0 de su Leeds United.



Se juntó con Frank Lampard, técnico del County, e intentó justificarse. El Loco naturalizó la práctica de espionaje a la cual apeló a lo largo de su trayectoria, pero en Inglaterra no la vieron bien.



Por eso, el Leeds United publicó un comunicado en el que informaron sobre la reunión entre los presidentes de las instituciones y el pedido de disculpas para el Derby County. "A raíz de los comentarios realizados por Marcelo Bielsa, el club hablará con el entrenador y su personal para recordarles la integridad y la honestidad sobre la que se basa todo el Leeds United. Andrea Radrizzani, dueña del club, se reunió con Mel Morris, presidente de Derby County, para disculparse formalmente por las acciones de Marcelo. No haremos más comentarios al respecto", dice el comunicado dejando al Loco bastante mal parado.



Según trascendió, el club no presentará ninguna acción legal contra el DT. Pero la Federación Inglesa de Fútbol sí podría actuar de oficio y abrirle un expediente al rosarino.



La justificación de Bielsa ante el episodio fue que "el responsable de que esa persona (el "espía") estuviera allí soy yo. No importa si yo pienso que esto es legal, ilegal, correcto o incorrecto, para mí es suficiente que Lampard y el Derby County se hayan sentido molestos para entender que no actué correctamente. Ayer hablé con Lampard y me hizo saber que entendía que yo había transgredido el "fair play". Yo pienso distinto, pero lo que importa es lo que piensan él y el Derby County".



En lo futbolístico, el Leeds se aferra al liderazgo con cinco puntos de diferencia.

Pochettino

Respaldo al Loco

El DT del Tottenham, Mauricio Pochettino, dijo que "no hay nada de malo en encontrar información sobre lo que está haciendo el rival",