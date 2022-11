Sebastián Penco (Futbolista/San Martín)



1- Espero ver un buen fútbol y un hermoso espectáculo dentro y fuera del estadio.



2- Más que mi candidato, creo que Argentina y Brasil están muy fuertes.



3- Los grandes rivales son los de siempre: Alemania, España, Francia y Brasil.



4- Ojalá que el VAR se enfoque en jugadas claves y no se le dé tanta importancia a detalles raros que desvirtuan el juego.



Luis Carbajal (Futbolista/San Miguel)



1- Espero que sea un Mundial atractivo para todos ya que lo esperamos tanto.



2- Argentina es el candidato para mí y para todos.



3- El rival estará entre España y Brasil.



4- Mientras que el VAR sea para mejorar, bienvenido.



Ricardo Dillon/técnico



1- Espero que sea un Mundial de juego más rápido y dinámico. Como pasó en el hockey, por ejemplo.



2- Argentina, y también Alemania, Brasil y Francia.



3- Los favoritos tienen estructura e identidad de juego. No creo que otros.



4- Que no incida. Que sea dinámico y clarifique las dudas.



Cristian Bove/técnico



1- El anhelo de todos nosotros: ver a Messi levantar la Copa del Mundo.



2- Argentina y Brasil, pero también Alemania, Francia y España.



3- Por dinámica, Bélgica. No descarto además a Países Bajos.



4- Al fútbol argentino lo cambió pero en Europa están más acostumbrados.



Víctor H. Cabello/ técnico



1- Que sea un gran Mundial y que Argentina juegue la final.



2- Argentina, principalmente, pero también Francia y Alemania.



3- España, es un equipo que por su estructura siempre complica.



4- Los jugadores están acostumbrados al VAR. Igual fallos polémicos siempre habrá.



Domingo Allegue/árbitro



1- El deseo de todos nosotros, que la Selección argentina salga campeona.



2- Lógicamente Argentina, pero también Brasil.



3- Inglaterra y Alemania, son dos potencias.



4- El VAR nunca incide en el juego. Con su buen funcionamiento, soluciona muchos problemas.



Sabrina Cechini/árbitro



1- Lo que esperamos todos: Argentina campeón.



2- Argentina.



2- Brasil.



4- Hay muchas cosas que nosotros no vemos y el VAR las soluciona.



Víctor Meglioli (Periodista/Radio Sports)



1- La consagración de Messi y del fútbol argentino.



2- Argentina, pero también Francia y Alemania.



3- Por la cabeza de los jugadores. Brasil como oponente.



4- No me da mucha claridad que después no se conozca lo que hablan para tomar decisiones. La tecnología llegó para quedarse y hay que adaptarse.



Maximiliano Castro (Periodista/Claridad)



1- Disfrutarlo y tratar de ver la mayor cantidad de partidos posibles. Y que nuestra Selección levante la Copa.



2- Argentina.



3- Brasil, Alemania y Francia, porque siempre imponen respeto.



4- Estoy de acuerdo con la tecnología y el VAR, pero las decisiones las siguen tomando las personas. Ojalá se equivoquen menos.



Lorenzo Palacio (Periodista/La Voz)



1- Espero que sea el Mundial en el que el juego pueda convivir con la tecnología.



2- Argentina, porque además del deseo nuestra Selección encontró un rumbo claro.



3- Los de siempre: Brasil, Francia, Alemania, Portugal y la sorpresa puede ser algún africano.



4- Espero que a partir de la incorporación de los chip, relojes con mayor precisión puedan contribuir a la justicia y no desvirtuar tanto el juego.