Cuando parecía que Boca transitaba por el camino de la tranquilidad después de haber conseguido la última Superliga, arrebatándole nada menos que el título a River en la última fecha, explotó todo en las últimas horas.

La renovación de Carlos Tevez terminó con la paz en el Xeneize. Parecía que se iba a dar en medio de una charla lógica respecto al dinero y la prolongación del contrato, pero fue mucho más allá y este frío domingo se calentó con un tuit de Jorge Bermúdez.

En los últimos días, llamó la atención que tanto Jorge Bermúdez como Raúl Cascini, dos integrantes del consejo del fútbol de Boca, afirmaran prácticamente en el mismo momento que cuando llegaron al club Tevez era un exjugador.

Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer. https://t.co/6IY6Znimn6 — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 28, 2020

LA RESPUESTA DE TEVEZ A ESOS DICHOS

Carlitos decidió hablar luego de la aparición pública de Bermúdez y Cascini y le bajo el tono a la polémica: "Estoy en Maipú y no escucho ni veo nada, pero obvio que me llegó y, como a uno le cuentan como fue, le molesta. Creo que todo esto debería quedar puertas adentro y si tenemos alguna diferencia, no se puede hacer público. El bien para Boca es que nos sentemos, hablemos y si me tienen que decir algo, que me lo digan. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, pero queda acá y lo hablaremos en privado", sostuvo en diálogo con Radio La Red.

“Yo juego para la gente de Boca, no juego ni para Raúl ni por nadie más. Tenemos que estar todos juntos. No la gano solo. Nos diremos las cosas en la cara o no, nos abrazaremos y listo. Le diré a Raúl 'boludo, vení y decímelo a mí, no a la prensa', él me agarrará la oreja como siempre, le daré un beso y un abrazo. Tenemos que estar todos juntos para ese objetivo que es la Libertadores", agregó.

EL CONTRATO

Tevez rompió el silencio y contó que había decidido renovar su contrato pero por solamente seis meses. Y subió la apuesta: declaró que iba a donar todo lo que Boca le iba a pagar.

Más allá de que Carlitos quiso dejar en claro que el problema no es económico, lo cierto es que todavía las charlas continúan y a un par de días de el vínculo finalice, siguen hablan de números.

LA POLÍTICA

Se conoce la buena relación entre Tevez y Daniel Angelici, último presidente de Boca, y desde algún sector del club se empezó a especular sobre que toda esta situación que se generó iba más allá de lo estrictamente deportivo.

“Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer”, aseguró Bermúdez este domingo.

El tuit del Patrón tuvo, además, la mención de una nota y el título dice: ¿Cómo es el plan Tevez para ser presidente de Boca de la mano de Angelici?

Fuente: TyC