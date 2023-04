Independiente, que contó con el debut del entrenador Ricardo Zielinski, y Racing Cub igualaron 1-1 en el marco del clásico de Avellaneda jugado ayer en el estadio Ricardo Bochini. El duelo llegó con una previa cargadas de tensiones y cerró con polémica y cuestionamientos al árbitro.



El delantero Martín Cauteruccio abrió el marcador para el "Rojo", mientras que para la "Academia" igualó, con un cuestionado tiro penal, el paraguayo Matías Rojas.



El empate dejó a Independiente en la 24ta. posición con 10 unidades, mientras que Racing quedó en el noveno lugar con 18 puntos.



El partido comenzó siendo parejo con los nervios típicos de un clásico y con ninguno de los dos equipos como claro dominador del juego.



A los 19 minutos una jugada por derecha que tuvo a Mauricio Cuero como protagonista y que el local aprovechó la floja respuesta defensiva de la "Academia" terminó en gol del delantero Martín Cauteruccio, con un remate potente y certero desde afuera del área.



El gol le dio mayor tranquilidad para manejar la pelota a los "Diablos Rojos" y esperó a Racing. La visita, precisamente, intentó reponerse y tuvo algunas llegadas hasta que a los 35 minutos Facundo Mura ingresó al área y Nicolás Vallejo se lo llevó puesto. Pese a que el árbitro Yael Falcón Pérez cobró penal, la falta había sido fuera del área, pero el VAR no lo advirtió y Rojas lo cambió por gol.



La segunda etapa lo tuvo al local con mayor iniciativa y con buen manejo de la pelota ante un Racing que se metió en su propio campo aunque no sufrió sobresaltos ante la falta de resolución de su rival.



El equipo del DT Gago no pudo hacerse dueño de la pelota y además le faltó juego colectivo para intentar quebrar la resistencia del arquero Rodrigo Rey.



Los minutos finales del encuentro fueron de ida y vuelta, con más imprecisiones que nivel futbolístico y en los que ambos intentaron, pero no lograron hacerse fuertes en el área rival en un final deslucido.



En la próxima jornada, Racing Club recibirá a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda, mientras que Independiente visitará a River Plate en el estadio Monumental.

Marcone, duro contra el árbitro y el VAR

Iván Marcone, mediocampista de Independiente, se mostró molesto por la jugada que terminó en penal en favor de Racing y que derivó en el empate final por 1-1. "Estamos calientes porque nunca sabemos si es penal o no, si el VAR actúa con lealtad o nos quiere perjudicar. El referí le echa la culpa al VAR y el VAR no se mete", dijo Marcone. "Creo que hay ser más justo. Si es una injusticia no sabemos quién se va a hacer cargo de eso", continuó.