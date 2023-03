Independiente pasó cómodamente ayer a los 16avos. de final de la Copa Argentina en el interinato de Pedro Monzón como entrenador tras el despido de Leandro Stillitano, al vencer por 3 a 0 a Ciudad de Bolívar, del Federal A, en el estadio Ciudad de La Plata, con goles de Martín Cauteruccio, Nicolás Vallejo y Matías Giménez.

El equipo de Bolivar intentó manejar la pelota y jugarle de igual a igual al conjunto de Avellaneda, aunque se notó la clara jerarquía del conjunto de Primera División para manejar la pelota con mayor criterio.

El "Rojo" se movió bien por la izquierda con Nicolás Vallejo, que terminó siendo la figura del encuentro. A los 15" Cauteruccio abrió el marcador tras un centro del propio Vallejo. El gol le permitió a Independiente manejar la pelota con tranquilidad para imponer su juego claramente superior a su rival de principio a fin de la primera etapa.

Independiente que no venía bien en el ámbito local con cinco empates y dos derrotas en los últimos siete encuentros, impuso su juego para intentar volver al triunfo.

En la segunda etapa, el equipo del "Moncho" Monzón siguió manejando el juego con inteligencia, peleó cada pelota como si fuera la última y se mostró sólido de mitad de cancha hacia adelante en el aspecto colectivo.

Los bolivarenses, con sus limitaciones en el armado de juego, por momentos intentaron revertir el marcador, pero no pudieron debido a la superioridad del rival.

Cerca de la mitad de la segunda etapa el delantero "Rojo" Juan Cazares habilitó a Nicolás Vallejo para que aumentara la diferencia en el marcador y dejar en claro la jerarquía del equipo de Monzón.

Cuando parecía que el partido terminaba 2-0, el sanjuanino Matías Giménez tuvo una jugada a su favor tras un rebote que pudo cambiar por gol para decretar la goleada por 3-0 para el conjunto de Primera División.

El triunfo holgado, ante un rival claramente de menor jerarquía, le permite al entrenador trabajar con mayor tranquilidad con miras al clásico frente a San Lorenzo de Almagro, por la novena jornada de la Liga Profesional.

Independiente enfrentará en los 16vos. de final al ganador del partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Comunicaciones.

¿Sigue Monzón o llega otro DT?

La pregunta que dominó el ambiente tras la victoria de Independiente en La Plata fue: ¿Sigue el interinato de Pedro Monzón o llega un nuevo técnico? Lo cierto es que los dirigentes Rojos aún no han definido la situación. Se nombró mucho la llegada de Ricardo Zielinski, desvinculado de Nacional de Uruguay, pero aún no hay nada concreto. Y ayer, luego del partido ante Bolívar, Monzón declaró estar preparado para ser el técnico de Independiente. "Tengo ganas de ser entrenador, pero no depende de mí", dijo.