Mejoría. Al menos en el resultado tuvo el Independiente de Holan, que ahora se encuentra en puestos de Copa Sudamericana.

Independiente, sin lucir, logró vencer a Unión por 2 a 1, tras ir en desventaja, en el partido jugado esta noche en el estadio Libertadores de América por la 18va fecha de la Superliga.



Los goles del vencedor, que cortó una sequía de cinco partidos sin victorias por el torneo, fueron señalados por Yeimar Gómez Andrade (41m. PT) en contra de su valla y Fernando Gaibor (29m. ST). Unión se había puesto en ventaja por Bruno Pittón (18m. PT).



Previo al comienzo del partido se ofrendó un minuto de silencio a la memoria del delantero argentino Emiliano Sala, fallecido trágicamente en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha.



Independiente como es su costumbre buscó controlar el juego con la posesión de la pelota. Tras algunos embates locales, Unión, con mucho de fortuna, consiguió ponerse en ventaja mediante Bruno Pittón. Dentro de un discreto desarrollo, Independiente, cerca del final de la etapa también de manera fortuita encontró el gol por intermedio de Yeimar Gómez Andrade, que no hizo más que vencer su propia valla.



En el segundo período, Independiente mostró otra postura y sobre los 4m Silva exigió a Nereo Fernández que alcanzó a desviar el balón. Aunque el propio Fernández le posibilitó a Independiente terminar de dar vuelta el resultado cuando ante una entrada franca de Pablo Hernández (ingresado en el segundo tiempo) le cometió penal que transformó en el gol Fernando Gaibor (otro de los relevos) a los 29 m.



Los últimos pasajes mostraron al equipo local dominador del desarrollo, pese a no brillar, ante los santafesinos que no tuvieron capacidad de reacción para buscar la chance del empate.





Tablas



Atlético Tucumán empató sin goles recibiendo a Talleres. En un partido con escasas situaciones claras para anotar, el Decano siguió con su presente opaco al sumar el segundo encuentro sin victorias. Mientras que para la "T" fue un buen resultado y acumula tres partidos invicto. En la próxima fecha: Unión-Atlético Tucumán y Talleres-Huracán.