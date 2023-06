Unión jugó su mejor partido en la Liga Profesional, goleó de local a Independiente por 3 a 0 y lo superó en las posiciones, al continuar la 21ra fecha del torneo local.

Ante su público, el equipo dirigido por Sebastián Méndez se impuso con tantos de Jerónimo Dómina (25m.PT), Kevin Zenón (5m.ST) e Imanol Machuca (32m.ST), quien fue la figura del encuentro por sus gambetas y su claridad para poner en posición de gol a los compañeros.

Unión dejó a ocho rivales debajo suyo en la tabla de promedios y prolongó a seis la racha de partidos invictos, con cuatro ganados y dos empatados.

Independiente cumplió 10 partidos sin ganar de visitante y lució muy desordenado, carente de ideas, lo que le significó una dura derrota que lo mantiene en el fondo de la tabla, con el riesgo del descenso al final del año.

En la clasificación anual, el "Rojo" suma 21 unidades y se distancia a sólo tres de Vélez y Banfield, que hoy deberían jugar un desempate para evitar la caída a la Primera Nacional.

Tras el duro golpe, el DT del Rojo, Ricardo Zielinski, sostuvo en conferencia que "otra vez volvimos a tener un mal partido. Por momentos, hemos perdido la línea por la que venimos transitando. En líneas generales, tenemos que encontrarle la vuelta a la condición de visitante: soy el máximo responsable".

"La preocupación pasa por la condición de visitante. Nosotros estamos buscando el motivo, pero si no tenemos regularidad, todo es más difícil. En este campeonato, varios equipos han perdido de visitante", señaló el "Ruso".

"De visitante, con poco, nos hacen los goles -indicó- y es difícil revertir. No interpretamos bien los partidos, no tomamos buenas decisiones. Me preocupa no competir de visitante", cerró.

Por otro lado, hoy sigue la fecha con varios partidos: Arsenal-Platense (15.30) y Rosario Central-Colón (19) y Sarmiento-Atlético Tucumán (20.30).

La premisa del Gallego

El DT Sebastián Méndez dijo sentirse "orgulloso" por el plantel de Unión, y marcó como punto fuerte que sus dirigidos "nunca dejan de meter y correr" en el 3-0 a Independiente. "Siento emoción y orgullo por lo que están haciendo los jugadores. Los partidos se juegan así. Podés tener limitaciones, virtudes y defectos, pero nunca podés dejar de meter y correr", dijo Méndez.

"Este momento es de los jugadores: ellos cambiaron la historia. La gente estaba muy enojada hace dos meses; que hoy que se vayan contentos marca la mejora. Estoy feliz porque los jugadores están contentos... se resume en eso, en la felicidad de ellos", añadió.