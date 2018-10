A lo grande. Independiente ganó, gustó y convenció a toda su gente con su juego. Los de Holan mostraron buen fútbol y Huracán de Parque de los Patricios fue quien lo padeció. En Avellaneda todos celebraron una victoria fundamental.

Independiente venció 3-1 a Huracán en Avellaneda con goles de Gigliotti (2) y Benítez, en un partido que le dio continuidad a la 9na fecha de la Superliga.



Quedó claro que Independiente no estaba dispuesto a dejar pasar ni un minuto en su intento de salir de la irregularidad. Nada le importaron las lesiones, y de entrada fue a atacar con todo a Huracán. Estaban por cumplirse los dos minutos de juego cuando Gigliotti recibió en buena posición en el área y definió de primera para batir a un indefenso Marcos Díaz y poner el primer gol del partido.



Huracán no pudo asimilar el golpe y encima Independiente no aflojaba el ritmo. Tuvo enseguida dos llegadas clarísimas para aumentar, una de Meza que no pudo definir con precisión, pero no pudo ponerle el moño y aumentar la diferencia. Más allá de los intentos de la visita por cambiar la historia, el equipo de Holan parecía todo el tiempo a punto de aumentar. Pero entre la falta de puntería de los delanteros y alguna buena intervención de Marcos Díaz, las ocasiones de gol se acumulaban y la victoria de Independiente seguía siendo por la mínima diferencia. De a poco empezó a salir Huracán de ese asedio permanente. Se ilusionó con el empate en alguna llegada esporádica y a los 32 tuvo la chance más clara, con un centro al área en el que Pablo Álvarez remató por arriba cuando estaba de frente al arco y con Campaña vencido.

El viernes Huracán recibirá a Colón y el Rojo visitará el domingo a Atlético Tucumán.

Huracán buscó pararse en el campo rival en el segundo tiempo, mientras Independiente se refugiaba y trataba de salir con algún contraataque rápido. Claramente, un cambio de libretos con respecto a los 45 minutos iniciales. Así y todo, la más clara en ese arranque fue para el local, cuando Marcos Díaz realizó una tapada monumental a los 10 minutos ante Meza, que no pudo vencerlo cuando estaba de cara al arco en el punto del penal.



Pero cinco minutos después, el arquero no pudo repetir su gran respuesta con un tiro esquinado de Martín Benítez y así Independiente pudo finalmente festejar su demorado segundo gol.



Ganó en tranquilidad el local con el nuevo gol. Empezó a manejar la pelota como en el primer tiempo mientras Huracán sufría ante lo que parecía inexorable. Aunque a los 37 minutos un cabezazo abajo de Mendoza le dio a Huracán el descuento y la ilusión de llevarse algo de Avellaneda.



No tuvo pimienta el equipo de Alfaro para arrimarse al empate en ese final. Chocó y chocó hasta que a los 45 una imprecisión en el medio permitió un contraataque letal, que Gigliotti concretó mano a mano contra Díaz con un derechazo cruzado abajo para sentenciar la historia. Era el 3-1 definitivo para hacer justicia con una gran actuación de los de Holan.





Un "Puma" goleador y autocrítico





Buen momento. Gigliotti, ex Boca, es goleador en Independiente. Ayer se despachó con un doblete.

Emanuel Gigliotti marcó dos goles ante Huracán y se afianza como el goleador del campeonato con ocho gritos, pero aún así se fue con una espina: "Queda mal que lo diga pero sobramos algunas jugadas cuando podríamos haber tenido más efectividad". El delantero catalogó su presente como "uno de los mejores momentos de mi carrera" y remarcó algunos detalles que el conjunto de Avellaneda deberá mejorar, entre ellos la efectividad ante el arco rival para no terminar sufriendo en los minutos finales: "No me gusta mucho cuando nos ponemos a tocar demasiado, y más cuando tenemos espacios para estirar la ventaja. Después Huracán nos hizo el 1-2. Queda mal que lo diga pero sobramos algunas jugadas cuando podríamos haber tenido más efectividad. Pero en definitiva fue un buen partido. No sé si el mejor, pero sí muy bueno".



A su vez, el Puma se refirió a su nuevo contrato con Independiente, en el cual le pusieron una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y le actualizaron el valor de la moneda estadounidense. "Ya es algo que se venía hablando hace algunas semanas. La gente se enteró ahora. Estoy muy feliz en este club", contó el goleador.





Holan, conforme

El DT de Independiente Ariel Holan comentó que disfrutó con el nivel de juego de su equipo: "Quiero llegar a casa y decirle a mi nieto que esto es Independiente" y es que el Rojo fue muy superior a Huracán. "El placer de ver jugar a Independiente así a mí me conmueve, me hace explotar el corazón" declaró. Sobre el partido, analizó: "Más allá de algunas individualidades que rindieron en un alto nivel, me quedo con todo lo positivo que hizo el equipo. Jugó muy bien al fútbol y generó una buena cantidad de situaciones, pateamos 12 veces al arco".