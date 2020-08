En una nueva edición de la Europa League, Sevilla, con los argentinos Lucas Ocampos, Ever Banega y Franco Vázquez, se consagró campeón tras ganarle 3-2 al Inter en la final disputada en Alemania y consiguió así su sexto título en este certamen, que lo tiene como máximo ganador. Luuk de Jong, en dos oportunidades en el primer tiempo, y Diego Carlos, con ayuda de Lukaku, hicieron los goles del equipo de Julen Lopetegui. Lukaku había abierto el marcador y Diego Godín lo había empatado transitoriamente para los italianos.

Tras la consagración, Banega, quien se irá a jugar al fútbol árabe, expresó que "no tengo palabras para este momento, tanta emoción y a la vez un poco triste porque me toca marcharme del club de mi vida. Me voy con otro título gracias a mis compañeros, por cumplir otro sueño, con la cabeza bien arriba".

Sevilla se clasificó a la siguiente edición de la Champions.

El rosarino, a sus 32 años, sumó la tercera Europa League con el club donde tuvo dos periodos al frente.

Por su lado, otro argentino como Lucas Ocampos, sostuvo en sus redes sociales que "con ustedes, nuestra sexta Europa League. Vamos Sevilla. Vamos campeón!!!!".

Del lado de la frustración se encontró Lautaro Martínez, de gran actuación en la semifinal con el Inter (marcó un doblete), pero ayer estuvo muy por debajo de su rendimiento esperado. De hecho, el atacante de 22 años fue reemplazado por Antonio Conte lo cual generó una clara muestra de fastidio del Toro.

Nada menos que Diego Maradona celebró ayer el título de Sevilla en la Europa League 2020, el conjunto español en el que jugara entre 1992 y 1993.

Con una foto del grabado del trofeo, el Diez escribió: "El Sevilla lo hizo otra vez... ¡¡¡Felicitaciones a los Campeones de Europa!!!".

El actual entrenador de Gimnasia fue transferido al conjunto andaluz tras su exitoso paso por Napoli y allí fue dirigido por Carlos Bilardo.



Dominador

Sevilla confirmó su mística en la Europa League (nunca perdió una final), torneo que ganó seis veces en los últimos 14 años: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020. El Inter no pudo cortar la racha de nueve años sin títulos.