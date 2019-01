Pura tecnología. Es la categoría de autos, el Súper TC2000, que está muy cerca de poder tener dos fechas seguidas en nuestra provincia durante el 2019. Se haría una prueba en El Zonda y otra en El Villicum.





El Súper TC2000, una de las categorías más atractivas del automovilismo argentino, podría hacer cumplir dos fechas consecutivas en San Juan durante 2019, siendo una de las visitas más atractivas en la presente temporada en cuanto a actividad deportiva se refiere.



Jorge Chica, secretario de Deportes de la provincia, aclaró al respecto que la idea es que la categoría permanezca tres semanas seguidas en San Juan. Ocurre que las dos fechas consecutivas tienen que tener en el medio un fin de semana sin carreras dado que lo hacen otras categorías en otras sedes del país.



Eso significa que el circo que rodea al Súper TC2000 se instalaría en la provincia más de veinte días. Con los autos de competición en las concesionarias y con la chance de ver una carrera en el autódromo El Zonda y otra en el autódromo El Villicum, fin de semana por medio. "El objetivo es hacer la Copa San Juan, pero aún estamos negociando", explicó Chica.



Además del Súper TC2000 es idea repetir la misma modalidad en el Top Race, categoría en la que participan pilotos sanjuaninos. A ello hay que recordar que el Turismo Carretera está confirmado para agosto en el flamante autódromo albardonero.



En un período particular por la nutrida agenda electoral y los Mundiales de diferentes disciplinas, el deporte motor dominará los escenarios sanjuaninos.

La primera categoría nacional de autos que vendría este año es el Turismo Nacional.

Primer nivel mundial. Es la categoría de motociclismo Superbike, que otra vez estará en San Juan.

Ya está confirmada la fecha para las espectaculares motos del Superbike (entre el 11 y 13 de octubre) y el objetivo de la Secretaría de Deportes es poder contar con las cuatro categorías de autos más importantes del país. El Turismo Carretera regresará a la provincia a fines de agosto y el Turismo Nacional, pese a tener en su página oficial la tercera fecha para el 21 de abril en El Villicum, Jorge Chica dijo que "aún no hemos hablado con la categoría pero estamos detrás de eso".



En cuanto a la categoría restante, el Top Race, el secretario de Deportes manifestó que "el año pasado durante la conferencia de prensa, el presidente de la categoría, Alejandro Urtubey, dijo que quería los dos autódromos en 2019 (en fechas distintas) y en una de las fechas ellos se harían cargo de todos los costos".



Por todo eso, después de un 2018 cargado de eventos deportivos de primer nivel en San Juan (ciclismo, tenis, rugby, vóleibol, futsal, básquetbol y automovilismo), el 2019 se vislumbra para ser un año "fierrero".

A correr. El Chalo Molina tendrá la chance de correr en su provincia en abril, en una prueba que brinda puntos para los Juegos Olímpicos del 2020.

¿Despedida en Pocito? La Selección de fútbol jugará la Copa América a mitad de año y la idea es que juegue su último amistoso en el país en San Juan.

Este año no habrá tenis de alto vuelo en la provincia porque la Copa Davis cambió su formato (arranca con la fase de clasificación el 1 y 2 de febrero y, del 18 al 24 de noviembre se disputará la fase final, a la cual Argentina accedió directamente por invitación), tampoco llegarán Los Pumas por el Mundial de Japón (20 de septiembre al 2 de noviembre), ni la selección de básquetbol por tener que afrontar también el campeonato ecuménico en China (31 de agosto al 15 de septiembre). En el vóley, San Juan iba a ser sede nuevamente de la Nations League, pero el combinado albiceleste no podrá venir porque la fecha es el 2 de junio, día de las elecciones generales.



Lo que sí está confirmado es un certamen de BMX (bicicross) para abril, que otorga puntuación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el que participará el rawsino Gonzalo Molina.



Las fechas de Copa Argentina de fútbol que interesen se analizarán en el momento y la chance de que la Selección argentina de fútbol se despida del público local antes de la Copa América de Brasil (14 de junio al 7 de julio), sigue latente pero no está confirmada.



"Hace unos días estuvo Chiqui Tapia (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino) y charlamos sobre el tema, pero todo se confirmará más adelante porque depende de distintos factores, como por ejemplo el rival, si el entrenador (Lionel Scaloni) quiere hacer un amistoso antes de viajar y también de la llegada al país de los jugadores que militan en el exterior", explicó Chica.