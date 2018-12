Porque en general da buenos espectáculos, porque los autos son iguales a los de calle, por lo importante de su parque automotor y por el nivel de sus pilotos, el Turismo Nacional es una de las categorías más atractivas del país. En San Juan no corre desde hace más de dos décadas, allá por mediados de los 90, pero así como pasó con el TC este año, los fanáticos del automovilismo ya pueden agendar el regreso del TN. Desde el club APAC, la dirigencia local anunció que el Turismo Nacional se presentará entre el 19 y 21 de abril en el Circuito San Juan Villicum, que de no mediar cambios, abrirá su temporada 2019 nada menos que con esta categoría.



Mauricio Figueroa, del club APAC, indicó que si bien desde hace unos meses que venían gestionando restaba dar el último paso. Así, se reunió con directivos de la entidad que maneja el TN, la Asociación Pilotos de Autos de Turismo (APAT) y confirmó la fecha de abril, que será la tercera en el calendario (previamente la categoría se presentará en febrero en San Luis y en marzo en La Pampa).



Con el regreso del TN a San Juan, el Villicum ya tiene tres categorías en cartel para 2019: el Turismo Nacional, el Superbike (en octubre) y el TC, que aún no tiene fecha pero que ya anunció que se presentará nuevamente (el contrato con el Gobierno de San Juan sería hasta 2020). En el medio, la intención de la Secretaría de Deportes es sumar carreras del Zonal Cuyano, a la vez que el Top Race y el Super TC2000 en principio seguirán corriendo en El Zonda-Eduardo Copello en 2019, de acuerdo a lo que indicó el titular de la ASV, Ricardo Meritello.



El Turismo Nacional nació con APAT en 1963 y su filosofía se mantiene desde entonces bajo el lema "Tu auto también corre". Así, los fanáticos del automovilismo pueden identificarse con el coche que ven en pista porque no son modificadas las líneas de las carrocerías ni hay accesorios que alteren su estética. Simplemente es un auto de calle preparado para correr, refirió el sitio web de APAT.



El TN cuenta con dos divisiones diferenciadas por su cilindrada. La división menor, denominada Clase 2, está reglamentada para coches con motores de hasta 1.6. Y la Clase 3, cuyos autos habilitados para competir son los que poseen motores de 2.0.

Los tres sanjuaninos

El Turismo Nacional tuvo en la temporada 2018, que finalizó recientemente, tres pilotos sanjuaninos en la Clase 2. Con Toyota Etios corrieron los hermanos Facundo y Diego Leánez, en estructura propia que debutó este año con buenos resultados parciales (pole incluida) y que incluso podría ampliarse en 2019 con otro auto. Y Carlos Santaella, quien se estrenó en la C2 con un Renault Clio.

Parque

65 Autos en promedio tuvo por carrera el TN en la temporada 2018. Es decir que cada categoría (C3 y C2) contó con más de 30 vehículos por fecha.

Los Turismo, pero eléctricos

La Fórmula E dio el primer paso y se consolidó como la competencia de autos eléctricos más importante del mundo. En ese camino, WSC Technology presentó ahora el campeonato ETCR, la variante eléctricos de los célebres modelos de carreras TCR, es decir autos de turismo o de calle, que pretende debutar en 2020. El modelo de ejemplo fue el Cupra e-Racer, que probó hace unas semanas el veterano piloto de carreras Jordi Gené en el Circuit de Catalunya.



Las prestaciones de este e-Racer son bastante interesantes: pasa de 0 a 100 en 3,2 segundos.