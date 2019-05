La "Semana de la Velocidad" que se avecina tendrá su apertura este fin de semana con el Top Race, que traerá nuevamente sus espectaculares y veloces autos al autódromo El Zonda-Eduardo Copello. Y la novedad es que la categoría anunció que el TR disputará dos carreras el próximo domingo, a la vez que en TR Series y Junior habrá cuatro pilotos sanjuaninos, Fabián Flaqué, Fabricio Persia, Gabriel Da Rold y Ariel Persia.

La tercera fecha del Top Race se disputará entre viernes y domingo próximo y La Quebrada volverá a tener rugidos tras varios meses, ya las últimas tres categorías que llegaron a la provincia se presentaron en el El Villicum: el Superbike, el TC y el TN.

La actividad comenzará el viernes con los entrenamientos, mientras que el sábado se llevará a cabo la clasificación, siempre de las tres categorías: el TR, el TR Series y el TR Junior. A su vez, la mañana del domingo no dará respiro porque habrá cuatro carreras, dos de las cuales serán de la divisional mayor.

Así, a las 9,10 se largará la primera final del TR; luego a las 10,15 será el turno del Junior; mientras que a las 11 se disputará la prueba del Series. A su vez, el cierre será del Top Race a las 12,05, con su segunda carrera.

La última carrera en El Zonda fue en julio de 2018, con el Súper TC2000.

En cuanto a los representantes locales habrá nada menos que cuatro pilotos. Fabián Flaqué y Fabricio Persia ya vienen corriendo en el TR Series y este año ambos empezaron con todo, siendo protagonistas en clasificación y carrera; con Persia incluso cosechando dos podios.

A su vez, Gabriel Da Rold anunció que volverá a la divisional. Luego de su experiencia en la Clase 2 del Turismo Nacional ahora se presentará en el Top Race Series, tras un año de ausencia. El sanjuanino correrá con un Chevrolet del equipo Azar Motor Sports y en principio sólo será por esta fecha.

En tanto, quien hará su debut será Ariel Persia, múltiple campeón del Zonal Cuyano quien volverá a calzarse el antiflama en una categoría nacional: el Top Race Junior. Lo hará en un Toyota y la particularidad es que el propio piloto atenderá a su vez la unidad, pues además es un experimentado preparador.





> Una semana de acción



Con dos carreras de alto nivel separadas por un puñado de días, se presentará hoy la "Semana de la Velocidad", que estará conformada por la presentación del Top Race entre el 10 y 12 de mayo y luego la del Súper TC2000, entre el 17 y 19 de mayo. Serán dos fines de semana de adrenalina y que tendrán como sede los dos autódromos sanjuaninos, primero en El Zonda-Eduardo Copello y luego en El Villicum.

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno a las 11 serán anunciadas las dos carreras y los referentes de ambas categorías brindarán los detalles de cada fecha. Entre las autoridades estarán el gobernador Sergio Uñac; el secretario de Deportes, Jorge Chica; el presidente de Top Race, Alejandro Urtubey; y el gerente general de Autosport, la empresa que maneja el Súper TC2000, Francisco Aldinio. Además, se presentarán Fabián Flaqué, Fabricio Persia, Gabriel Da Rold y Ariel Persia por el Top Race; mientras que viajarán Leonel Pernía y Bernardo Llaver en representación de los pilotos del STC2000.

Por su parte, Fabricio Persia aprovechará la ocasión para exhibir su auto del TRS, que en la semana también llevará a distintos sitios a modo de promoción.

Sanjuaninos del TR Series

Fabricio Persia / Chevrolet Cruze

Viene de dos podios consecutivos y está segundo en el campeonato. "En la última fecha logré la pole y podio. Pudo ser mejor, pero pensé en el campeonato. San Juan es una fecha muy esperada y aunque voy con 20 kilos de lastre es una carrera en la que voy a arriesgar un poco más porque quiero ganar", dijo.

Fabián Flaqué / Fiat Cronos

En la fecha anterior quedó cuarto y está sexto en el certamen. "En las clasificaciones estuve entre los mejores cinco y en la primera fecha no sumé porque me chocaron. Estamos bien en ritmo de carrera, nos falta mejorar en clasificación. Correr acá siempre es especial y me encantaría repetir un podio de local", indicó.

Gabriel Da Rold / Chevrolet Cruze

Después de un año volverá al Top Race Series y lo hará en el equipo AMS, con un Cruze. En su última vez en la categoría largó 8vo y quedó 5to, en El Zonda. "Hace bastante que no corro en este tipo de autos así que buscaré adaptarme rápidamente. El objetivo es meterme entre los mejores del fin de semana", apuntó.