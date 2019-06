Sus pilares. Una parte de su decisión la tomó pensando en el bienestar de ellas: su esposa Natalia con quien está hace 15 años y su pequeña hija Anita. El arquero se despedirá del fútbol mañana ni más ni menos que en el clásico ante San Martín, aunque seguirá vinculado con el club de Puyuta dirigiendo las inferiores.

Todavía no se va, pero ya empieza a extrañar. Y no es para menos, Emanuel Guirado es todo un baluarte en Sportivo Desamparados y uno de los máximos ídolos en la era contemporánea y para él, Puyuta es mucho más que su hogar. Es el club de su familia, el que lo cobijó desde sus 10 años y con quien logró un ascenso y dos campeonatos. La despedida será mañana a las 16 cuando por la 12da fecha del Torneo de Invierno del fútbol local, el Víbora reciba a San Martín.



La idea del retiro venía hace tiempo en la cabeza del jugador y fue tomando forma mucho más el año cuando comenzó a trabajar en OSSE y sus tiempos se acortaron. En diciembre por pedido de sus propios compañeros decidió seguir, continuó jugando el Torneo Local y siendo tercer arquero del Federal A. Pero el retiro seguía ahí, latente en la mente de Emanuel y terminó de concretarse hace unas semanas cuando el mismo Guirado después de charlar con su esposa Natalia y consensuarlo con sus padres Sonia y Lito, le puso ese "sí" que cuesta tanto. El fixture del torneo marcaba que el rival sería Colón en Puyuta, pero por una postergación el rival pasó a ser San Martín y el choque sería de visitante, pero gracias a un acuerdo entre las dirigencias, invirtieron la localía para que el último partido del arquero sea en el clásico y en Puyuta.



"No es una decisión que se toma de un día para el otro. Quería irme bien y que sea en Sportivo. Y desde que volví sabía que este momento de decir adiós iba a llegar. El campeonato que ganamos el año pasado fue especial y lo disfruté al máximo porque sabía que podía ser el último para mí", comentó el Mono, el arquero que supo ganarse el corazón del hincha en el ascenso al Argentino "A" en el año 2004.



Pero su historia con Desamparados comenzó a escribirse mucho antes. Emanuel junto a su hermano mellizo Emiliano y "Totti" (el menor), en el "93 dejaron Trinidad para seguir su destino en Sportivo. Los mellizos hicieron todas las Inferiores junto a la categoría "83 hasta que llegó el debut en la Primera Local. El "Mono" recordará siempre esa tarde de julio del 2001. Sportivo se midió ante Árbol Verde en la reanudación de un juego que había sido suspendido a falta de 20 minutos. Jorge Finemore, el arquero titular, fue expulsado y a Emanuel le tocó debutar. Aguantó y mantuvo el arco sin goles. Con Finemore expulsado por tres fechas, al "Mono" le había llegado su momento: como titular debutó ante Del Bono, pero por pecado de juventud lo expulsaron ante Villa Obrera y se perdió el clásico ante San Martín. "Fue la única expulsión que tuve en mi vida", contó.



Conoció la gloria en el 2004. Ricardo Dillon como DT, Walter Bernabé como arquero titular y Pablo Pelayes como suplente. En ese Argentino B, Bernabé por problemas personales tuvo que viajar a Mendoza y una lesión de Pelayes le dio lugar a Guirado. Jugó el primer partido, volvió Bernabé pero Guirado se mantuvo como suplente. En los Play Off contra Palmira se lesionó Bernabé y le tocó a él, que entró y no salió más. Fue figura ante Palmira y Guaymallén de Mendoza, después llegó Concarán y luego El Linqueño, también de San Luis, en esa semifinal Guirado atajó tres penales para avanzar a la final con Rosario Puerto Belgrano que el Víbora la ganó de punta a punta. "Con Silvio (Prieto) siempre lo hablamos, teníamos 20 y 21 años y para nosotros Sportivo era todo". Después se afianzó en el arco y en la categoría. Fue figura en el Apertura del 2006 cuando se lució atajando dos penales en la final contra Santamarina para volver a dar otra vuelta olímpica con el club de sus amores. En el 2008 lo compró Independiente Rivadavia y se fue a jugar la B Nacional. Después emigró al Sur y fue parte del ascenso de Brown de Madryn a la B Nacional. Su destino lo paseó por Mendoza y Corrientes, pero como uno siempre vuelve a su primer amor, retornó a Puyuta a comienzos del 2018 y mañana allí le pondrá punto final a su rica trayectoria. "Volví y me di el gusto de dar otra vuelta con el equipo del que soy hincha y eso no tiene precio. Digo adiós pero mi corazón siempre va a estar ahí", comentó el Ema, el Mono. Una parte de la historia de Sportivo que se despide y que en Puyuta ya lo empiezan a extrañar...

La última. Fue capitán el año pasado en el equipo que se consagró campeón en el Torneo de Invierno.

"El ascenso del 2004 fue el más importante de mi vida. Era un pibe y era Sportivo".



Futuro con los chicos



Emanuel Guirado ya viene trabajando hace tiempo con las Divisiones Inferiores de Sportivo. Junto a Martín Perelman se hacen cargo de la Octava y Novena División. Por eso, si bien mañana colgará los guantes cuando se despida en el clásico ante San Martín, continuará vinculado con Sportivo. El choque comenzará mañana a las 16 horas y las entradas tienen un valor de 50 y 100 pesos.

Temporada Clubes Provincia Categoría



2004-08 Desamparados San Juan Argentino "A"



2008-10 Independiente Rivadavia Mendoza Primera B Nacional



2011 Guillermo Brown Puerto Madryn Argentino "A"



2011-2012 Guillermo Brown Puerto Madryn Primera B Nacional



2012 Deportivo Maipú Mendoza Argentino "A"



2013 Desamparados San Juan Federal "B"



2014 Guillermo Brown Puerto Madryn Federal "A"



2015 Textil Mandiyú Corrientes Federal "A"



2015 Trinidad San Juan Federal "B"



2017 San Martín Mendoza Federal "B"



2018-19 Desamparados San Juan Torneo Local