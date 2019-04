Dolido todavía por la derrota pero conforme por la actitud que tuvo Obras San Juan Voley, el DT Juan Manuel Serramalera analizó el ciclo que culminó con la derrota en la final por la Liga de Voleibol Argentina ante Bolívar, en un encuentro dramático y que se definió en tie break.

Llegó al club sanjuanino proveniente del vóley chino y la apuesta dio resultados: Obras fue campeón de la Copa ACLAV, logró la medalla de bronce en el Sudamericano de Clubes y luego fue subcampeón de la Liga Argentina.

-¿Qué balance hace de esta temporada?

-Duele muchísimo porque tuvimos la posibilidad de ganar el partido en dos oportunidades, en el tercero y en el quinto set. Contra Bolívar fue un partido extremadamente cerrado, como fueron además los últimos cuatro partidos. Con el 18-16 del tie break creo que quedó lo más claro posible que estaba para cualquiera de los dos y que fuimos los grandes equipos del campeonato. Bolívar se quedó con los últimos dos puntos y hay que aplaudirlo.

-¿Duele más por la forma que se escapó?

-Duele ahora y es normal pero tenemos un placer enorme por la campaña que hicimos y por lo que hicimos también durante el desarrollo del partido desde lo individual y colectivo; fue superlativo. Tenemos el dolor de haber perdido y haber luchado hasta último momento pero la gran satisfacción interna de haber dado el cien por cien en cada partido en el que nos presentamos. Calculo que en un par de semanas podremos tomar un poco más de conciencia de lo que fue esto.

-¿Qué faltó en ese tercer set, cuando parecía que daban el batacazo?

-Faltó seguir teniendo la misma consistencia en ataque que veníamos teniendo, cerramos un par de golpes y le dimos oxígeno a Bolívar. Con ese tercer set ellos tomaron un buen envión para el cuarto, nosotros no pudimos mantener la concentración y la recepción en el cuarto set. El quinto fue abierto, nosotros no pudimos, tuvimos la ventaja y no pudimos sostenerlo hasta el final. Después lo analizaremos en profundidad pero hoy creo que tenemos que cerrar la temporada y que a pesar del dolor, el balance es muy positivo.

-Por la actitud pareció que cayeron de pie, ¿lo vio así?

-Nosotros jugamos al vóley desde el primer día al último. Tuvimos claro qué hacer y cómo jugar. Nos enfrentamos al campeón y subcampeón del año pasado. Derrotamos al campeón y perdimos con el subcampeón, que era el favorito. Lo que hizo Obras fue sumamente meritorio. Siempre queremos ganar pero que hay que analizarlo objetivamente y fríamente y creo que fue una gran campaña la que realizamos.

-¿Es pronto para hablar de continuidad?

-Ahora hay que hacer un balance, hay que ver cómo es mi situación contractual no con Obras sino con la Federación China porque yo tengo contrato por los dos próximos años con la Selección china. Ya empezaron a entrenar y me están esperando así que la semana que viene tengo que viajar. Tengo que ver qué posibilidades tengo de poder tener continuidad en Argentina.

-¿La intención de continuar está?

-Obviamente. San Juan me trató de un modo excelente en todo sentido. El club, el reconocimiento, las condiciones. La ciudad es hermosa, la gente nos acompañó y nos dio el apoyo de un modo increíble tanto a mí como al equipo. Todos estamos conformes. Yo estaría encantado de volver a trabajar en San Juan.



El equipo ideal