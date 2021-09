Llegó el día. Con la nueva normalidad, el clásico se parecerá más a los de antes de la pandemia.



Habrá público en las tribunas: 2.000 personas vacunadas (NdR: presentar el certificado será requisito ‘sine qua non’) que deberán respetar el distanciamiento social recomendado. Habrá 15 caballos en las gateras que en dos minutos y medio tratarán de alcanzar la gloria. Ganar el Sarmiento es graduarse en el ámbito regional y una chapa de presentación en cualquier competencia futura.



Al no participar ningún ganador anterior, entre los 14 caballos y una yegua en la carrera principal, habrá un ganador inédito.



La actividad en el hipódromo comenzará a las 9 con una prueba de 900 metros y se extenderá hasta las 18,15 cuando se corra una competencia de una milla (1.600 metros), que va posterior al clásico principal. El programa oficial incluye 12 carreras (cuatro del tipo cuadreras) y una exhibición en la que participarán los alumnos de la escuela de jockey que dirige Roberto Torres.



En total habrá en cancha, 93 animales. Las yeguas tendrán su clásico cuadrero, lo mismo que los créditos de distintos Departamentos.

MUCHOS NOMBRES

Aún cuando a la carrera la disputarán dos caballos que han ganado los clásicos más importantes de San Luis, Elmaestrodelarte y Atlas Again (este último ganó el Sarmiento en 2018) quienes correrán en yunta defendiendo el prestigio triunfal del Stud La Nona, de Tudcum; no se destacan en el panorama para considerarlos como "fijas". Integran, sí, el pelotón de candidatos, compartiendo cartel con caballos como More Easy, que el año pasado ganó pero fue castigado y relegado al segundo lugar. También entran pidiendo pista el mendocino Pindarello, que tuvo un rol protagónico en el pasado clásico Patrono Santiago, de la vecina provincia. El veterano sanjuanino Vio Veces, galopador empedernido y sin haber mostrado mucho en su debut hace dos semanas, pero ya más adaptado al clima y la pista el zaino Aluwet, recientemente adquirido por el stud SO.MO.NOV.

El premio mayor para el nuevo monarca del clásico será de 300.000 pesos.