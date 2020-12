El club Atlético River Plate desde sus redes, los hinchas y varios de jugadores del actual plantel y los que se fueron festejaron este 9 de diciembre el segundo aniversario del histórico triunfo ante Boca Juniors por 3 a 1 en la final de la Copa Libertadores del 2018 jugada en Madrid.



El delantero Lucas Pratto, autor del gol de aquel empate, y el juvenil Julián Alvarez -que ingresó en el segundo tiempo- recordaron que fueron semanas complicadas tras la suspensión en el Monumental y coincidieron que no veían la hora de jugar.



"Después de la suspensión en River fue bravo, había ansiedad por jugar, no era nerviosismo, después jugar y ganar un partido como ese, nos deja marcados a todos para siempre", le dijo Pratto a Alvarez en una charla organizada por Adidas y River.



Asimismo, Alvarez le contó al ´Oso´ Pratto: "Me pasó lo mismo, estaba en el banco, pero esa sensación de final y de estar en Europa, recuerdo que me hablaron mucho y me dieron consejos. Tenía 18 años y eso me ayudó mucho, como vos decís, ese partido nos cambió a todos".



Al momento de recordar el entretiempo, Pratto dijo: "El primer tiempo fue raro porque nos habían sacado de nuestra cancha y ellos aprovecharon los nervios y nos dijimos si dimos vuelta el partido en Brasil en 15 minutos, podíamos hacerlo en una final como esa".



Se sumó Julián Alvarez a ese tema y hasta se animó a preguntarle sobre los sentimientos del gol del empate : "tenía el presentimiento en el arranque del segundo tiempo que lo íbamos a empatar y llegó de parte tuya, un gran gol, ¿qué sentiste en ese momento?".



Pratto respondió: "Festejé como lo hago yo, ja y sentí que lo íbamos a ganar, se sentía en el ambiente que River ya estaba para ir a buscarlo, en la cara de los rivales se notaba también y entraste vos para ir a buscarlo y lo jugaste como si no fuera una final".



Por su parte el colombiano Juan Fernando Quintero recordó desde China en sus redes sociales: "cuando entré e íbamos perdiendo y empezamos a jugar bien y a adueñarnos del partido, un instinto interno me decía que íbamos a ganar y que íbamos a pasar por encima de ellos".



En tanto que el autor del tercer gol Gonzalo ´Pity´´ Martínez realizó, desde Arabia Saudita, un posteo muy especial: "Salgan y disfruten. Los hinchas del más grande merecen esto y mucho más. En Mendoza. En La Boca. En la Copa. En Europa".



Finalmente en las próximas horas los hinchas realizarán una caravana desde el Obelisco hasta el estadio Monumental, con distanciamiento por la pandemia de coronavirus.



Es la propuesta que organizaron distintos grupos de hinchas, agrupaciones y filiales de River.



La convocatoria de la "Caravana Eterna" por el aniversario de la Copa "más importante de la historia" para los 'Millonarios' es a las 19 en el Obelisco, desde donde partirá la caravana hacia el estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez.



El recorrido, de 11 kilómetros, arrancará por la Avenida 9 de julio, luego seguirá por la calle Carlos Pellegrini, después tomará Avenida Del Libertador y por último Figueroa Alcorta hasta llegar a River.



"Solicitamos que los hinchas respeten los protocolos sanitarios para que tengamos una fiesta en paz. Acércate con tu camiseta, bandera y todo el cotillón para alentar al Más Grande desde tu vehículo, pero no te olvides tu barbijo y mantener el distanciamiento social", pidieron desde la organización.



"Con la colaboración de todos, será una jornada histórica como la caravana por los 100 años de 2001, y la Bandera más larga del mundo en 2012", agregaron los organizadores de "Caravana Eterna".