Dolor. Muslera y Godín levantan a Jimenez, uno de los más golpeados por la eliminación ante Francia. Uruguay hizo lo que pudo.





La selección de fútbol de Francia se convirtió ayer en el primer semifinalista del Mundial tras vencer 2-0 a Uruguay gracias a un gol y una asistencia de Antoine Griezmann. Uruguay saltó al campo de juego sin el lesionado delantero Edinson Cavani, por lo que su dupla de ataque quedó conformada por Luis Suárez y Cristhian Stuani. La ausencia de la figura del PSG se sintió, en un equipo que no pudo mostrar variantes ni armas para doblegar a la zaga de Francia. "Triste por la eliminación, por supuesto, pero quiero agradecerle a mis compañeros que son unos leones", dijo tras el partido el capitán uruguayo Diego Godín, a la transmisión oficial. "Hicimos un Mundial espectacular (...) hoy no se pudo pero nos vamos con la frente en alto".



El campeón del Mundo en 1998 se puso en ventaja a los 40 minutos cuando Raphael Varane se adelantó a los defensores de la "celeste" para rematar de cabeza un centro enviado por Griezmann al cobrar una falta desde el sector derecho. "Creo que ganamos merecidamente", dijo el DT de Francia, Didier Deschamps, campeón del mundo como jugador en 1998. "Jugamos mejor que ellos. Hoy tuvimos una buena actitud, pero hay margen para mejorar". Uruguay respondió tres minutos después con un colocado remate de Martín Cáceres, pero el portero Hugo Lloris salvó su meta con un vistoso lance para desviar el balón antes de que rebasara la línea de gol. Previo al gol de Varane, Francia pudo anotar, pero Kylian Mbappé desaprovechó una clara oportunidad a los 15 minutos cuando mandó desviado su remate pese a quedar sin marca frente a la portería tras pase de Olivier Giroud.



El partido mostró una lucha cerrada en el mediocampo hasta los 61 minutos, cuando Griezmann disparó potente desde fuera del área y el balón se le escapó de las manos al portero Fernando Muslera, en un grave error que marcó el rumbo del partido. "Fernando es un arquerazo, todos cometemos errores. Otras veces nos ha salvado", sostuvo Godín sobre el portero. Con la ventaja, Francia replegó sus líneas para jugar al contragolpe y dejó la iniciativa a Uruguay, que no fue capaz de superar.



El seleccionador francés Didier Deschamps aseguró que el conjunto "bleu" accedió con merecimiento a las semifinales del Mundial de Rusia. "Creo que es una victoria merecida considerando el partido que hemos hecho. Hemos sido superiores a ellos y hemos tenido más control que en el último partido (ante Argentina), especialmente en la segunda parte", valoró Didier Deschamps en rueda de prensa.

> El Maestro Tabárez fue muy claro

Óscar Washington Tabárez reconoció la superioridad de Francia, que logró el pase a las semifinales de Rusia 2018 aunque destacó el esfuerzo de sus jugadores para los que no tiene "ningún reproche". "Nos hicieron goles de cabeza después de muchísimo tiempo. Es imposible no cometer un error en el fútbol o en la vida. La mirada bien alta, porque de mi parte ningún reproche. Sería desconocer lo que yo pienso que es el fútbol", dijo.



"El intento de mejorar se hace cuando se continúa en algo. Sé que Uruguay va a continuar su cultura futbolística, su historia. Hay cosas positiva y tristeza por no concretar lo que soñábamos", destacó Tabárez.