El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, perdió ayer en el estadio de Independiente, 36 a 20 con Sudáfrica, actual campeón del mundo, en un encuentro correspondiente a la quinta y penúltima fecha del torneo Rugby Championship.

Con la derrota de ayer Los Pumas vieron frustrada la posibilidad de obtener el torneo Rugby Championship por primera vez desde el 2012, si lograba vencer a Sudáfrica en sus dos compromisos con punto bonus.

El sábado próximo, Nueva Zelanda recibirá a Australia en el estadio Eden Park de Auckland (a las 4.05 hora argentina), mientras que Sudáfrica y Argentina chocarán nuevamente en la ciudad de Hamilton desde las (12,05 hora argentina).

Sudáfrica derrotó a Los Pumas con una contundente exhibición, principalmente en la primera parte en la que ejercicio un notable dominio en todos los aspectos del juego. El resultado parcial reflejaba la imprecisión del equipo argentino, superado en todas las facetas del juego, en especial en las formaciones fijas y la obtención de la pelota. Otro factor determinante fue la indisciplina, Los Pumas cometieron doce penales y como consecuencia de ello fueran amonestados Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou.

En la parte complementaria Argentina cambió la actitud, contó con más pelotas a su favor y llevó el juego a campo rival, pero pese a ser protagonista de las acciones no pudo dar vuelta el resultado, pese a quedar muy cerca: 20-22, cuando restaban menos de diez minutos y Los Pumas manejaban la guinda. Los sudafricanos, que en ese momento estaban con dos jugadores menos, en una clase de alto vuelo con sus delanteros tomaron nuevamente el dominio de las acciones y en los minutos finales aseguraron su triunfo con punto bonus gracias a los tries de Damian De Allende y Malcon Marx.

Creevy, récord

El excapitán de Los Pumas, Agustín Creevy, ingresó ayer ante Sudáfrica e hizo historia al convertirse en el jugador con más partidos jugados en la selección, con 95. El forward superó así, por un juego, a su compañero Nicolás Sánchez, quien se encuentra lesionado. Así, Pablo Matera y Tomás Cubelli llegaron a 87 partidos con la camiseta albiceleste y alcanzaron el tercer lugar con Felipe Contepomi y Juan Leguizamón. Agustín Creevy, de 37 años, debutó en los Pumas el 23 de abril de 2005 en un encuentro frente a Japón.

Cheika quedó disconforme

El entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, tuvo una fuerte autocrítica con el nivel de sus jugadores. "No es fácil hacer una reflexión después de este partido. Cuando el momento no está, hay que volver a las bases, y en el primer tiempo no hicimos nada de eso. El primer tiempo no me gustó. No era, ni hicimos lo que planeamos, no sé por qué. Cometimos muchos penales y fallas. En el segundo tiempo nos metimos en partido. Movimos la pelota, pero no alcanza con jugar solo cuarenta minutos. Tenemos que ser un solo equipo los ochenta minutos", reflexionó el australiano.

Sobre la indisciplina de sus rugbiers, profundizó que "cometimos 19 penales, no es posible jugar con tantos penales en contra. Hasta Nueva Zelanda éramos los menos penalizados en el Rugby Championship. Hoy (por ayer) no se qué pasó" y agregó "si jugamos los 80 minutos era otra cosa. Les dimos dos tries muy fácil en el final y eso no me gusta".