Cuántas veces lo habrá soñado en su querido Calchín natal. Seguramente infinidad de ocasiones y ayer pudo concretarlo. Darle la realidad necesaria a un debut que rozó la perfección. Es que a sus 22 años, Julián Álvarez tuvo sus primeros minutos "en serio" con el Manchester City y luego de ingresar en el complemento tardó 12 minutos en darle el empate al equipo de Pep Guardiola ante el poderoso Liverpool, en la final de la Community Shield, un certamen del estilo de las Supercopas nacionales. La jornada no resultó la ideal para la Araña pese a su primer alarido en los Ciudadanos, ya que el choque por el título quedó en manos de los Reds por 3-1.

El ingreso del ex River los 13" del complemento, tras recibir las indicaciones de Pep Guardiola, le cambió la cara al equipo con su posicionamiento sobre el sector derecho del ataque en sociedad con el noruego Erling Haaland y Phil Foden.

El también atacante de la selección Argentina robó la pelota que terminó en su primer gol y recorrió varios metros hasta aprovechar el segundo rebote del arquero español Adrián para empujarla.

Sin embargo, su grito quedó frenado por un supuesto offside de Foden, que luego de ser revisado por el VAR se anuló aunque Álvarez estaba recibiendo instrucciones de Guardiola, cuando convalidaron.

El delantero regresó al medio de la cancha con una sonrisa y el puño en alto para ser abrazado por el portugués Bernardo Silva. También hizo un gesto con su mano derecha que le valió la aprobación de nada menos que Sergio Agüero, auténtica leyenda del City por ser el máximo anotador de su historia. "Qué grande Julián, hizo la gran Kun...", destacó el Kun en el vivo que realizó. No sólo en el tanto de Álvarez el VAR tuvo protagonismo, sino que también se observó una mano del portugués Rúben Dias a los 35 minutos del segundo tiempo y de esta manera Liverpool festejó con un gol del egipcio Mohamed Salah.

El partido se destrabó con la apertura del marcador a los 12" por parte de Trent Alexander-Arnold para el Liverpool. Mientras que el tercero fue obra del uruguayo, Darwin Núñez, considerado el "nuevo Luis Suárez" del equipo de Jürgen Klopp.

En una semana, la Araña y el City debutarán en la Premier League visitando al West Ham.

Sabor agridulce de la Araña



El delantero argentino Julián Álvarez, autor del único gol de Manchester City frente a Liverpool, explicó ayer que está "contento" de haber anotado en su primer partido oficial aunque quería "ganar" el partido. "Lógicamente que estoy contento por haber marcado mi primer gol en el City, pero queda en segundo plano porque era una final, y la queríamos ganar y conseguir un título. De todas formas hay que seguir trabajando para que sea una gran temporada", declaró a ESPN. "Creo que fue en esa jugada que robo cerca de la mitad de cancha, llego al área, me quedo y la metí al arco, pero no lo pude celebrar como quería por el VAR. Justo Pep me estaba diciendo unas cosas cuando lo validaron", relató el jugador del seleccionado argentino, que llegó al fútbol inglés hace apenas algunas semanas. "Desde el primer día que llegué me siento cómodo, feliz, me tratan muy bien todos mis compañeros, cuerpo técnico y la gente que trabaja en el club", consideró el futbolista.