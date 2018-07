Garrotazo. Es el que dio ayer Juan Martín Del Potro con sus declaraciones contra la decisión de la AAT de echar a Daniel Orsanic. "Fue desprolijo", expresó.

Adentro de la cancha mete esas derechas terribles que bajan desde sus casi dos metros de estatura que le valieron el apodo de Thor, el superhéroe de Marvel que tiene un martillo en su mano para golpear. Afuera de los courts, salvo contadas excepciones, Juan Martín Del Potro siempre se mantuvo por el camino de las declaraciones políticamente correctas: esquivó los problemas al hablar, hasta... ayer. Con el océano Pacífico de fondo, instalado en Los Cabos de México, la Torre pegó como nunca antes con sus dichos. ¿Tema? El reciente despido del capitán de Copa Davis, Daniel Orsanic. "Fue un poco sorpresivo. Creo que fue desprolijo. No era la manera de sacar al único capitán que nos dio la Copa Davis por única vez. No se merecía eso él, ni Mariano Hood (el subcapitán), ni su cuerpo técnico, por lo que le dio al tenis argentino en estos últimos años, con el trabajo que hizo con los juveniles", puntualizó Delpo en ESPN y fue más allá "en la Argentina se habló durante muchos años de la Copa Davis, y de que no servía nada si no se la ganaba, como somos un poco también los argentinos. Y se logró de la mano de Orsanic, haciendo un trabajo muy bueno, de formar un gran equipo como se armó. Desde mi lugar, como jugador de aquel equipo, no me gustó. Lo hablé en forma privada con él. Daniel sabe el respeto que le tengo, y le deseo lo mejor, porque es una gran persona, y lo quieran o no, al tenis argentino le dio el triunfo más histórico que nuestro país podía tener".

En su historial disputando la Copa Davis, Del Potro ganó 16 partidos y perdió 6.



El tandilense, que aspira esta semana a ser número tres del mundo por primera vez en su trayectoria, le dio este auténtico palazo a la flamante conducción de la Asociación Argentina de Tenis que encabeza Agustín Calleri, ex contemporáneo suyo en el circuito. Puso en duda si el cordobés tomó la decisión con un "no sé quién decidió esto" y volvió a dejar en claro que por la Ensaladera defendiendo a la Argentina no juega más. "Mi postura sigue siendo la misma. Conseguí el objetivo en 2016 de la mano de Orsanic, acompañando a los chicos, y ahora hay que ir por cosas distintas, nuevas. Ha sido un gran tema para mí conseguir la Copa y lo hemos logrado. Es momento de que los nuevos vengan y que traten de seguir ellos lo que dejamos algunos de nosotros".



Por último, habló del triunvirato que tomará las riendas conformado por otros viejos conocidos suyos como Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Guillermo Cañas: "Va a ser algo nuevo, porque en la Argentina nunca hubo tres capitanes al mismo tiempo. Hay que ver cómo responden, ver el trabajo que hacen. Es difícil juzgar antes de tiempo", concluyó un Delpo sin antecedentes.

El camino para ser el 3



El ATP 250 de Los Cabos, en México, se presentará como la gran oportunidad para Del Potro de ser por primera vez 3 del mundo. El tandilense está a sólo 270 puntos de Alexander Zverev, el número 3 del mundo, y esta semana sólo tendrá que defender apenas 45 puntos de la temporada pasada. En cambio, el alemán fue campeón en 2017 del ATP de Washington y deberá revalidar allí 500 puntos.



Si el argentino llega a la final del torneo mexicano, Zverev sólo podrá sostenerse si sale campeón en Estados Unidos.



La Torre debutará mañana en el ATP mexicano en segunda ronda contra el vencedor del duelo entre Marcelo Arévalo (147 del mundo) y un jugador surgido de la clasificación. Zverev también conoce su cuadro en Estados Unidos: debutará en segunda ronda contra el vencedor del duelo que protagonizarán el ruso Yevgueni Donskói (76) y el tunecino Malek Jaziri (60).