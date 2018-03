Lucas Ordoñez tiene 29 y hace 11 años que se fue de San Juan en busca de su sueño y de poder triunfar en su carrera profesional. Para ello, se instaló inmediatamente en Europa y jugó en varios clubes, hasta que hace unos años atrás llegó al Barcelona FC, para hacer lo que más le apasiona y jamás se imaginó tanta alegría junta en lo profesional y personal.

Dejar su vida, su familia y amistades no fue fácil para el joven sanjuanino, que con tan solo 18 años viajó en busca de su sueño y de poder triunfar arriba de los patines. Por suerte no paso mucho tiempo solo, porque tres años después viajó su novia Leticia, que no dudó en irse y dejar todo por estar cerca de su amor y formar una familia.

Fueron varios años que estuvieron los dos solos, hasta que hace dos años atrás llegó alguien que le cambio la vida para siempre, su hijito Ignacio. Ya jugando en el Barcelona todo era pura felicidad, con dos Copas del Rey bajo el brazo, sin imaginarse lo que todavía le faltaba vivir y la sorpresa que el destino les tenía guardado a ambos.

Su mujer Leticia está en la dulce espera, van a tener su segundo hijo. Luego de ganar el pasado fin de semana la Copa del Rey, se tomó una foto con su mujer y dio a conocer la noticia. En su cuenta de Facebook, luego de consagrase campeón, publicó una foto muy particular, en la cual se la observa a su esposa sosteniendo en cada mano las copas, mientras deja en vista su hermosa pancita. Junto a ella esta su hijito, con la otra copa restante. De esta manera, suma tres en su cuenta personal, ya que ganó en el 2016, 2017 y esta última de 2018, que la título en Facebook de la siguiente manera: “Campeones de la Copa del Rey 2018!!! Ya tienen una cada uno! Los amoooo!!!”.

Uno se imaginaba que hacía referencia a su pequeño Ignacio, su bebé que viene en camino y su mujer, es por ello que el festejo fue doble para Lucas por ambos serán papas de dos bellas gemelas que nacerán a fin de este mes. Nadie lo sabía ya que el embarazo de su esposa fue algo complicado y prefirieron tenerlo en silencio, hasta que el médico le informara que todo estaba de la mejor manera.

“A finales de marzo ya nacen las dos, estamos muy contentos, ansiosos de que lleguen las gordas y las podamos disfrutar, después de tanto que hemos sufrido en estos meses porque fueron unos meses duros, todas las semanas prácticamente estábamos en el hospital haciéndole control pero gracias a Dios estamos en la recta final y estamos muy contento por eso”, comentó Lucas muy emocionado por su alegría de ser papá nuevamente.

Lucas además expresó que al momento que partió hacia la cancha a jugar la final, Leticia le dijo que ganará la copa para que cada uno de sus hijos tuviera la propia, eso sin dudas fue la doble motivación que tuvo para salir a ganar todo y quedarse nuevamente con el título,