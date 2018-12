Por el sexto. Alberto Ontiveros vive con intensidad el tramo final rumbo a la edición 2019 del Dakar. El Puchi dijo que le costó mentalizarse de que no habrá una etapa en San Juan, algo que había cumplido un factor motivador en sus anteriores carreras.

El Puchi entró en la cuenta regresiva rumbo al Dakar. Prácticamente todo un año de preparación confluye en el tramo decisivo de cara a la carrera de rally raid más importante del mundo. A 25 días del Dakar 2019 que se disputará íntegramente en Perú, Alberto Ontiveros, único sanjuanino en la edición 2019, entrena hasta 8 horas por día en moto para llegar de la mejor manera a su sexta participación consecutiva.



Ontiveros, en esta fase de trabajo, realiza sesiones de gimnasio de hasta tres horas por día y footing cada dos días; a la vez que en moto sus entrenamientos se dividen en tres jornadas por semana. De esas, en dos días tiene prácticas de 4 horas y en el restante, un tirón de hasta ocho horas. En general, sus entrenamientos son en las zonas de La Laja, El Villicum, Difunta Correa y hasta El Tontal, buscando más altura.



"Son más agotadoras las sesiones de cuatro horas, porque son más intensas. Las etapas de 8 horas en moto son para buscar fondo y las disfruto más. Esta es la fase final de entrenamiento y la más dura. Ya desde el 27 de diciembre empezaremos a descargar intensidad, para llegar bien afilado a Lima", explicó el piloto.



Ontiveros tiene un feeling especial con el Dakar, ya que de niño soñaba con correrlo y de grande no sólo pudo concretarlo, sino que además logró terminarlo en las cinco ediciones que lo corrió. Ahora, por primera vez desde que la prueba se realiza en Sudamérica, no pasará por Argentina, ya que se desarrollará exclusivamente en Perú.



"Va a ser diferente en todo sentido. Por un lado, porque más allá de que corrí un par de etapas en Perú, ahora no serán los mismos terrenos. Por otro, porque en San Juan no hay lugares que se parezcan para poder entrenar y por eso será un desafío extra. Y además, correré en una moto a la que voy a conocer dos días antes de largar", dijo. Y es que en esta ocasión dejará su Beta para correr en una Husqvarna del equipo holandés HT Racing.



Sin embargo, hay otro aspecto que también implicará una diferencia que no estará vinculada a lo físico o mecánico, sino a lo anímico, que en una carrera tan exigente como el Dakar juega un rol clave. "Antes sabía que estaba la etapa de San Juan, entonces tenía una motivación extra; así que trabajé ese aspecto desde lo psicológico. Además, acamparé cada noche en los vivac, junto a la moto. Ya siento que estoy listo para correr", confesó.

Los próximos pasos antes de largar



Alberto Ontiveros seguirá su plan de trabajo en San Juan hasta el 3 de enero, cuando viajará a Lima, Perú. Ese mismo día tiene previsto encontrarse con los integrantes del equipo holandés HT Racing y conocerá la moto. El 4 de enero realizará un intenso entrenamiento en algunas dunas cercanas a Lima y el 5 de enero afrontará el proceso administrativo y técnico previo a la largada del Dakar, que será el 6 de enero. "Conocer la moto previamente será muy importante. La Husqvarna tiene más tecnología que la Beta con la que entreno, además de ser 40 kilos más pesada", dijo.



Con 10 etapas



El Dakar 2019 será más corto que en sus anteriores ediciones, pues tendrá 10 etapas y se hará del 6 al 17 de enero, con un día de descanso. Con las bajas de países como Argentina, Bolivia y Chile, la empresa organizadora, ASO, debió concentrar toda su actividad en Perú, el único país que estuvo dispuesto a financiar la prueba.

Puchi x 3

"Este Dakar tendrá menos etapas, pero dicen que será más duro desde lo físico que los anteriores. Perú tendrá el desafío de sus dunas, que tienen pozos después de las partes más altas, lo que se conoce como ceniceros, que generan un desgaste físico muy grande para tratar de salir de ellos. Ni hablar además que suelen ser muy peligrosos porque se viene en ritmo de carrera"

"No pienso en cuántos Dakar sigo sumando. Ya llevo cinco y ahora estoy a punto de largar el sexto, pero lo que menos podría llegar a motivarme sería el hecho de acumular carreras. He logrado con mucho esfuerzo estar entre los mejores 50 pilotos del mundo; pero lo sigo viviendo con la misma intensidad. Cuando ya no lo haga, seguro que voy a dejar de correr "

"Cuando se anunció que el Dakar no se corría en Argentina en 2019 yo ya tenía todo el proyecto encaminado, no sólo desde el presupuesto económico sino también desde la preparación física y las competencias anuales. Nunca dudé de si participaba o no, independientemente del país en que se corría. Esto es un esfuerzo mío, de mi familia y de los sponsors que me apoyan"