Dos goleadores, el francés campeón del mundo

Carlos Bueno, recordado en Argentina a raíz de sus pasos por Boca, San Lorenzo y San Martín de San Juan, entre otros clubes argentinos, expresó su felicidad y orgullo por la amistad que le une desde hace casi diez años con el francés Antoine Griezmann, que este domingo ganó la Copa del Mundo con Francia. "Me pone muy feliz por lo que está viviendo. Se merece todo lo que logró en su carrera", reveló.

Bueno influyó mucho a Griezmann en el tiempo que compartieron en la Real Sociedad.

El jugador uruguayo está transitando el final de su carrera en Cerro Largo, de la Segunda División de Uruguay. Respecto a la conexión de Griezmann con Uruguay, en charla con Sport 890 expresó: "Aprendió mucho de los uruguayos y le encanta hablar como uruguayo".

Compinches, el uruguayo y el francés

Bueno coincidió con Antoine en la Real Sociedad entr e 2009 y 2010 y el francés lo considera como un padre.

Además, reveló que piensa convencerlo de que vaya a Uruguay: "Quiero que mi hijo Nicolás lo conozca porque los dos me dicen Papi. Me siento muy orgulloso de eso. Sólo quiero que venga a Uruguay para que mi hijo escuche su historia. Eso a mí me haría muy feliz".

Bueno en su paso por San Martín

En la conferencia de prensa tras la final, Griezmann recordó una vez más que con Bueno empezó a tomar mate todos los días y se hizo simpatizante del fútbol uruguayo y del club Peñarol, donde Bueno inició su carrera profesional. Además, el delantero francés ha reconocido la influencia del entrenador uruguayo Martín Lasarte, quien lo ha hecho debutar en la Real Sociedad en agosto del 2010 y del preparador físico Ricardo González, quien trabaja actualmente en Nacional de Montevideo.