TODOS JUNTOS. Personal de la Secretaría de Deportes, efectivos de las fuerzas de seguridad, representantes de las empresas que serán sponsor de la prueba y las autoridades del ente gubernamental se reunieron ayer para finiquitar detalles de la carrera.

Es el único conjunto que no tendrá límite de integrantes. Es el conjunto de colaboradores que organizan la Vuelta y que, al decir de Jorge Chica, máxima autoridad del deporte local, habrá aproximadamente 300 afectados a cada necesidad. A cada detalle que demande el día a día de la carrera.



Se distribuyen en 18 áreas bien delimitadas y con sus funciones propias. Han trabajado para que los engranajes organizativos funcionen a la perfección. Los desvela un objetivo: que todo salga perfecto.



La siguiente es la nómina del equipo 28 el que corre la carrera fuera de la ruta para que los que viajan en ella no tengan que preocuparse por otra cosa que no sea brindar un gran espectáculo al público que los alentará desde las banquinas y los varios miles que los seguirán por la prensa.



Secretario de Estado y Deportes: Jorge Chica. Director ejecutivo: Oscar Alberto Villalobo. Director operativo: Javier Páez



Área comercial: Victoria Gallardo, Cinthia Bustos, Carla Ruiz, Gabriela Flores, Mauricio Pesquera y Natalia Polizzoto



Administración: Natalia Polizotto, Emanuel Moreno, Alejandra Clavero , Fernanda Archilla, Daniel Almeida, Cecilia Elizondo y Agostina Coralli.



Hotelería: Claudia Gallastegui, Angela V. Roldan, Juan Ignacio Campoy, Mariano Núñez, Jerónimo Zapata, Marianela Zeballos. Agustín Pérez, Marisa Alvarez, Alejandro Gómez, Amira Yanadel Gonzales y Elida Lescano.



Prensa: Franco Mugnani, Guillermo Garbi Job, Juan Manuel Hogalde, Augusto Orellano, Estela Poggi, Fabricio Rodríguez, Franco Cavalli, Mariano Arias, Noelia Roberto, Nicolás Delgado, Ricardo Alberto Rodríguez, Emiliano Persia, Roxana Alfaro, Federico Herrera, Marcela Yañez, Martín Álvarez, Daniela Pereyra, Andrea Agostini, Ainara Hernández, Josu Garai, Sofía Vildozo, Marcela Yañez Ontiveros, Enzo Muñoz, Ricardo Rodríguez, Yanina Olivera y Gerardo Mesina.



Premiación: María Amelia Ojeda, Mariana Díaz y Victorina López.



Acreditaciones: Matías Junco, Matías Lahoz, Matías Rodríguez y Diego Fiol.



Transporte: Hugo Heredia, Mario Pereyra, Víctor Meglioli, Pablo Saavedra, Hugo Rosas, Ismael Flores, Juan Díaz, Jorge Guevara, Raúl Pereira, Emmanuel Heredia, Rogelio Morales, Roberto Aballay, David Martínez y Héctor Páez.



Seguridad: Hugo, Agustin y Roberto Castro y Juan Manuel Bataller.



Logística: Juan J. Pérez, Andrés González, Carlos Giménez, Franco Gianfrate, José Aguilar y Gustavo Blasco.



Metas: Alejandro Velazco, Fabio Rios, Vicente Oviedo, Gabriel Perez, Juan Manuel Velazco, Joaquin Escobar, Rogelio Cabello, Fernando Heredia, Braian Gomez, Ruben Orozco, Martin Quiroga, Enzo Pavia, Emmanuel Fuentes, Hector Gomez y Eduardo Vergara.



Señalización: Carlos Finemore, Laura Gallardo, Facundo Valentin, David Doña, Mauricio Salinas, Juan Guzmán, Luis Otarola, RodolfoVirhuez y Emilia Castro.



Área VIP: Leonardo Flores, Marcos Aguado, Alberto Morales, Fernando Barboso y Miguel Amaya



Salud: Franco Chancay, Melisa Molina, Eduardo Illanez, Maximiliano Lopez, Ernesto Peze, Juan P. Riofrio, Emanuel Martinez, Juan C. Segovia, Gonzalo Montiel, Jorge Carbajal, Cristian Álvarez, Gullermo Herrera, Duilio Gómez, Sebastián Benfatto, José Manuel Diez, Pablo Lueje, Natalio Graciani, Freddy Tejada, Marcela Nárvaez, Cecilia Castro, Juan Romero, Néstor Quintero, Julián Pintos, Lucio y José Lahora, José Zabala, Darío Galvan y personal de Cruz Roja.



Competencias: Roberto Coca, Roberto Amadio, Gabriel Curuchet, Hermes Rodriguez, Delfor Castro y Juan Ernesto Pacheco.



Bienvenida y cierre: Fabiana Frizzo, Irma Gracia y Mario Vergara.



Patrimonio: Daniel Paez, Juan Paez, Maria Rosa Montivero y Eduardo Rosomando.



Alimentación: Marianela Reynoso, Daniela Vila y Gema Ojeda.



Inclusión: Mario Molina, Gabriela Gil, Jorge Pringles, Agustina Varela y Edgardo Rodriguez.



Banderilleros: Ricardo Tapia, Héctor Ledezma, Claudio Galvez, Leonel Monrroiz, Pedro Garay, Cristian Aguirre, Lucas Aguirre, Víctor Flores, Eric Morales y Jorge Herrera.

Algunos iniciarán su trabajo a las 7,00 y culminarán pasadas las 22. Se preparan desde hace un mes y medio

Corren el "Homenaje"

Esta tarde, desde las 17, en el Departamento San Martín se disputará una nueva edición del Circuito "Homenaje al Ciclista". Dicha prueba, que organiza el Huracán Cicles Club se vuelve a correr tras dos temporadas en las que no se realizó. La última vez que se corrió, el 2 de febrero de 2014 fue ganada por Franco Luna (foto).

La concentración para ciclistas y auxilios se fijo para una hora antes del banderazo de partida, a la 16.



La entidad organizadora ha previsto que la carrera se desarrolle sobre una extensión de 114 kilómetros, los que se cubrirán dando tres giros a un circuito de 38 kilómetros que tocará los barrios y distritos sanmartinianos, más tradicionales y concurridos.



Por las características del trazado, con algunos falsos planos, y la distancia que se debe completar se supone que habrá muchos ciclistas individuales y que será una prueba que se definirá en un embalaje masivo o de un grupo grande de competidores.