El español Rafael Nadal, ganador en trece ediciones, cayó en semifinales de Roland Garros frente al serbio Novak Djokovic por 3-6, 6-3, 7-6 (4) y 6-2 tras un partido épico que duró 4 horas con 11 minutos en el court central del escenario parisino.

Ahora Djokovic jugará mañana la final contra el griego Stefanos Tsitsipas, ganador de la otra semi ante el alemán Zverev.

Es la tercera derrota que sufre Nadal en París en 108 duelos, la segunda a manos del serbio, Nº1 del mundo, el único que ha logrado derrotarlo en la arcilla francesa junto al sueco Robin Soderling.

Fue tras un partido inmenso, un homenaje al tenis sobre arcilla entre los dos mejores tenistas en esa superficie. El público pudo asistir al espectáculo hasta el final, porque las autoridades se lo permitieron pese al toque de queda.

Rafa Nadal aseguró estar triste, pero evitó dramatizar. "Me siento bien, no soy una persona de hacer celebraciones cuando se gana, ni grandes dramas cuando se pierde. Estoy preparado para aceptar la victoria y la derrota; aunque es un torneo muy importante para mí, soy consciente de que no se puede ganar 15 o 16 veces. Volveré con la ilusión y el trabajo necesario", afirmó.

Griego de oro. Stefanos Tsitsipas derrotó en la otra semi al alemán Zverev y estará en la final ante Djokovic. ¿Dará otra sorpresa en Roland Garros?

TSITSIPAS

Pese a la emoción de haber logrado clasificarse por vez primera para una final de Grand Slam, el griego Stefanos Tsitsipas aseguró que por ahora sólo ha dado un paso. "Estoy emocionado de haber llegado hasta aquí. Esta es la primera etapa, pero todavía no he terminado", indicó tras derrotar al alemán Alexander Zverev, por 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3.

Tsitsipas reconoció que pasó momentos difíciles durante el partido con Zverev. "Soy un luchador, no quería abandonar. Tomé algunas buenas decisiones y el partido se puso de mi lado", dijo.

Sobre la final, aclaró: "Tendré que estar siempre concentrado para poder aspirar a la victoria".