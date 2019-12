Partidazo. Boca Juniors y Atlético Paranaense de Brasil cerrarán las presentaciones del fútbol de verano en San Juan. Ya se han visto las caras bien seguido últimamente y es espectáculo asegurado.

Será un torbellino de cinco partidos que se jugarán, todos, en el estadio "San Juan del Bicentenario". En los pagos pocitanos, donde dentro de poco será un centro neurálgico de todos los deportes cuando empiece a funcionar la denominada "Ciudad Deportiva", que acaparará canchas y escenarios de distintos deportes.



En ese lugar caerá, por primera vez en la historia, el fútbol de verano. Ese en el que no sólo participan los equipos grandes del país sino que, como se estila ahora, lo hacen famosos de otras latitudes. Así, San Juan será epicentro de ese fútbol de famosos. Ya no habrá necesidad de verlo por la tele. Ahora será en vivo y en directo.



La presencia en San Juan del mejor fútbol del país en la etapa de pretemporada es un hecho y será anunciada oficialmente mañana. Los partidos serán televisados por las señales Fox Sport y TNT, comenzando en la mayoría de los casos a las 21.30 horas.



A la tierra del sol y del buen vino llegarán Boca Juniors, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Huracán y Talleres de Córdoba, de nuestro país. Y se sumarán, entre los de afuera, Atlético Paranaense de Brasil y Universitario del Perú.



No será un torneo en particular, sino que estarán en juego varias copas que se disputarán partido a partido.

Según se maneja, los partidos comenzarán, en la mayoría de los casos, a las 21,30 horas.

La serie de choques comenzará el sábado 11 de enero con el partido entre San Lorenzo y Talleres de Córdoba. Luego continuará, al día siguiente, cuando se enfrenten Huracán de Parque Patricios con Universitario de Perú.



Tras un par de días de parate, la actividad retomará el miércoles 15 de enero con el partido Racing Club frente al Atlético Paranaense, mientras que al día siguiente se medirán Boca Juniors ante Universitario de Perú.



Y el partido estelar que cerrará el Fútbol de Verano en el estadio "San Juan del Bicentenario" será el que protagonizarán el domingo 19 de enero los equipos Boca Juniors frente al Atlético Paranaense, un encontronazo que tiene historia hasta el la última Copa Libertadores. Momento histórico para los sanjuaninos. Ideal para aprovecharlo.

San Lorenzo, junto con Talleres de Córdoba, serán los encargados de inaugurar la presentaciones nacionales. Los sanjuaninos gozarán por primera vez de este espectáculo.

Racing Club, será otro de los polos de atracción para el público local en estas presentaciones del fútbol de verano en nuestra provincia. La Academia jugará ante Paranaense de Brasil.

La entrada, sólo cien pesos

Otro de los detalles por demás interesantes es el valor que tendrán las entradas populares para los distintos partidos en el estadio "Del Bicentenario". Extraoficialmente se supo que las populares costarán sólo cien pesos (niños y damas exceptuados) por lo que será muy accesible para presenciar los encuentros.



Aún no trascendió el valor que tendrán los distintos sectores de plateas pero igualmente serán económicos.



Por otro lado, existe la posibilidad que el plantel de Boca Juniors se quede en la provincia desde su llegada (el miércoles 15) hasta el día siguiente de su segunda presentación (ante el equipo brasileño) que será el domingo 19.



Primariamente el plantel Xeneize iba a jugar el jueves 16 y luego volver a su concentración de pretemporada en Buenos Aires. Y el sábado 18 regresar a la provincia para jugar al día siguiente con Panaraense.



Pero para no perder tanto tiempo en traslados es que la dirigencia boquense está evaluando que el plantel haga estadía durante esas jornadas en nuestra provincia. Ese sería otro polo de atracción para los sanjuaninos, es decir tener cerca a sus ídolos durante algunas jornadas.