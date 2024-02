UPCN y Obras están en las antípodas tanto en su presente como en su futuro en la Liga de Vóleibol Argentina. Es que mientras Los Cóndores se preparan para enfrentar a San Lorenzo en los cuartos de final en busca del título, los de calle 25 de Mayo perdieron la categoría y ahora dependerán del renunciamiento de algún equipo (de los que juegan LVA o los que ascendieron) para seguir en A1.

UPCN quedó segundo en la tabla de posiciones de la fase regular y por eso enfrentará al séptimo, San Lorenzo. La serie de cuartos de final se jugará al mejor de tres partidos en Zárate, Buenos Aires, ya que Aclav resolvió mantener el formato Tour también en esta instancia. El primer encuentro será el 7 de marzo, la revancha será el 9 y en caso de necesitar un desempate será el 10.

De no mediar imprevistos, los dirigidos por Fabián Armoa deberían resolver a su favor el cruce ante el Ciclón, que ganó 8 de 20 partidos en la fase regular, frente a los 17 festejos de los sanjuaninos. A su vez, UPCN se impuso en los dos encuentros que jugaron en la instancia preliminar: fue por 3 a 2 (Tour 1) y 3-0 (Tour 5).

Un alegría. Obras, en su último partido, volvió a ganar y lo hizo nada menos que ante el líder Ciudad.

En caso de acceder a semifinales, Los Cóndores enfrentarán al ganador de Policial (3ro) y Defensores de Banfield (6to). Las otras llaves serán Ciudad (1ro) vs Boca Juniors (8) y Monteros Vóley (4to) vs River Plate (5). Desde semifinales, por su parte, los cruces se jugarán con el sistema tradicional de local y visitante.

La chance de Obras

Obras, que cerró la Liga Argentina con cuatro victorias y 16 derrotas, no pudo sostenerse en A1. Se trató de su segundo descenso en la LVA, luego del que tuvo en 2008/09. Ahora bien, el reglamento establece que el equipo que ocupa la última posición en la actual temporada no podrá seguir en la máxima categoría en la siguiente. Sin embargo, Obras tiene una puerta abierta, aunque no dependerá del club.

Es que una vez que termine la temporada y sea momento de inscribirse para el torneo 2024/26, la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol convocará a los actuales 10 equipos de A1 y a los dos ascendidos, Waiwen (Comodoro Rivadavia) y CEF5 (La Rioja). Estos dos clubes lograron subir a la LVA el fin de semana pasado al llegar a la final de la Liga Nacional (con acceder a esa instancia ya se aseguraban la plaza), a la vez que luego fue campeón el conjunto patagónico.

Entonces, si alguna de las 12 instituciones resuelve no disputar la próxima Liga, Obras tendrá derecho a ocupar la plaza vacante.

No obstante, tanto Waiwen como CEF5 han anticipado su deseo de jugar en A1, por lo que de concretarse ese anuncio, las posibilidades de Obras dependerán de alguno de los actuales equipos de LVA, que en principio no suelen renunciar pero puede suceder. De hecho, pasó recientemente con Paracao, que se bajó por motivos presupuestarios.

LAF: Boca, imparable

Boca Juniors, defensor del título y con la sanjuanina Constanza Pérez Sain, derrotó a San Lorenzo por 3 a 0 y se mantiene como líder y único invicto de la Liga Argentina Femenina con 26 puntos. San Lorenzo continúa como escolta, ahora con 22 unidades.