La última. Sebastián Garrocq y una imagen inolvidable: los siete dedos por las siete ligas argentina de UPCN, que el equipo logró en la temporada 2017/18. El ahora exlíbero fue protagonista de todas las conquistas sanjuaninas.

"Estoy muy agradecido de San Juan. Diez años pasé allí y fueron espectaculares. Y en lo deportivo, con UPCN logramos todo lo que nos propusimos. No tengo más que agradecer a todos los integrantes del club, se la jugaron siempre por mí, hasta el último momento", le dijo Sebastián Garrocq a DIARIO DE CUYO desde su casa en Salsipuedes, Córdoba. Volvió a su lugar en el mundo y allí transita su retiro del vóleibol, que causó revuelo en el ambiente ya que sólo sus íntimos lo sabían. Con su alejamiento de las canchas, UPCN San Juan Voley se quedó así sin su histórico líbero, el único jugador en haber ganado los 19 títulos del club multicampeón. Un gigante de 1,72 metros.



El cordobés llegó a Los Cóndores para afrontar la temporada 2009/10 y ya no se fue más. Con UPCN ganó 2 sudamericanos de Clubes, 7 ligas argentinas, 3 copas ACLAV, 6 copas Master y 1 Torneo Super 8, además de lograr las dos medallas de bronce en el Mundial de Clubes.



Ahora como exjugador entrena a chicos de divisiones inferiores en el Polideportivo Municipal de Agua de Oro, en las Sierras Chicas de Córdoba. "Estoy tranquilo, transitando esta nueva etapa que en realidad es volver a mis orígenes. Y es que antes de jugar profesionalmente entrenaba a las inferiores del club Banco de Córdoba, cuando tenía 17-18 años. Es como reencontrarme con parte de mi vida y en Salsipuedes, que es mi lugar y donde deseo estar", apuntó.



La decisión de retirarse la empezó a tomar en la última temporada. Le costaba la rutina de los entrenamientos y fundamentalmente le pesaba tener a su hijo lejos. Así que a los 39 años decidió dejar la práctica activa del vóley y volver a sus pagos.



"Estoy muy feliz ahora, así como lo fui en UPCN. Ganamos todo, yo no puedo pedir más de esa etapa como jugador. Sólo me queda agradecer a todos quienes confiaron en mí, a Fabián Armoa, a Quique Valle, a Pepe Villa, a todos los dirigentes e integrantes de los distintos cuerpos técnicos, al Olla González, a Rolando Llorens, a mis increíbles compañeros. Conocí a muchos jugadores a lo largo de estos años, hice grandes amigos. Fue un lujo haber tenido semejantes personas a mi lado", confesó.



Elegido varias veces como mejor líbero en los torneos que afrontó con Los Cóndores, Garrocq también integró la Selección argentina y jugó el Mundial de Polonia.



La estadística dirá que su último partido fue por semifinales de Liga ante Obras, el 6 de abril de 2019 y en el Aldo Cantoni.



"Me hubiese gustado despedirme de otra manera, pero las cosas se dieron así. En algún momento haré un partido y dejaré las canchas como corresponde. Lo cierto es que ya no voy competir más y aunque uno nunca sabe qué puede pasar más adelante ahora sólo quiero dedicarme a desarrollar jugadores de inferiores, algo que siempre me gustó", se despidió Garrocq.





Trayectoria



Sebastián Garrocq surgió en Banco de Córdoba, jugó en Boca (logró el ascenso), también en Azul Voley y en Gigantes del Sur. A UPCN llegó en la temporada 2009/10, la tercera del club en la Liga, para reemplazar por entonces a Martín Meana.

"Deja una huella difícil de igualar"

Enrique Valle - Mánager de UPCN San Juan Voley

"Puedo decir muchas cosas de Sebastián Garrocq como jugador, pero antes que nada es necesario destacar su calidad como persona. Es, además de un destacado voleibolista, una gran ser humano. Garrocq deja una huella muy profunda en el club y que difícilmente pueda ser igualada. Su marca de logros con UPCN es increíble: ganó nada menos que siete ligas argentinas, dos sudamericanos y se colgó dos medallas de bronce en el Mundial, que son parte de los hitos más grandes del vóleibol sanjuanino y argentino. Es el jugador más ganador de todos los grandes jugadores que pasaron por el club.



Seba tomó una decisión muy difícil y la valoro mucho, porque tranquilamente podría haber seguido un año más; pero él internamente sintió que era su momento. Se retiró un grande del vóley y un muy grande de UPCN".

Dos sanjuaninos para los Panamericanos

El entrenador de la Selección argentina masculina para los Juegos Panamericanos Lima 2019, Horacio Dileo, dio a conocer la nómina oficial de jugadores que participará de la defensa del título conseguido cuatro años atrás en Toronto, Canadá, en el 2015, y aparecen dos jugadores sanjuaninos, el armador Nicolás Sánchez y el punta Nicolás Lazo.



La lista está compuesta por la mayoría de los jugadores que lograron el subcampeonato en la Copa Panamericana de México que finalizó el 22 de junio, y se sumó Jan Martínez, que realizó toda la gira de la Liga de las Naciones (VNL).



Los armadores son Matías Sánchez, Matías Giraudo; los opuestos, Germán Johansen, Luciano Palonsky; los punta son Nicolás Bruno, Lisandro Zanotti, Jan Martínez, Nicolás Lazo; los centrales son Joaquín Gallego, Gastón Fernández, Facundo Imhoff; y el líbero, Franco Massimino.