El pasado martes 28 de abril se conoció la noticia del fallecimiento de una de las leyendas de la comunicación deportiva en el mundo, Michael Robinson, tras una larga lucha contra el cáncer. El exfutbolista británico pasó la mayor parte de su vida en España, donde desarrolló una brillante carrera como comentarista de fútbol, ofreciendo una visión humana de este deporte, y protagonizando programas deportivos de gran seguimiento como El día después o Informe Robinson.

Michael Robinson fue diagnosticado con cáncer a finales de 2018, pero en los últimos días no ha podido superar las complicaciones de su enfermedad. El exfutbolista de equipos como Manchester City, Liverpool, Queens Park Rangers y Osasuna, entre otros, ha sido la voz de Canal Plus desde su nacimiento en 1990 para gran parte de sus programas deportivos, destacando su extraordinaria manera de entender el juego y de narrar los partidos de la liga española y la UEFA Champions League. Canal Plus es una cadena española de televisión especializada en ofrecer contenido de calidad, sobre todo en lo referente a cine y actualidad deportiva.

Esta leyenda del fútbol y de la televisión deportiva también colaboraba en radio, donde siempre dejaba muescas de su gran sentido del humor, contando multitud de anécdotas en su adaptación a la lengua castellana, algo que siempre le ha acompañado en su carrera como comentarista deportivo.

Amante de los juegos de azar

Reconocido amante del póker y los juegos de mesa, consideraba a este juego de cartas como el arte del engaño y la seducción, comparándolo con el fútbol en cuanto a la inyección de adrenalina que este juego despertaba en los jugadores. En los últimos años, los juegos de mesa, han visto un aumento en popularidad gracias a la gran variedad de nuevos casinos online, donde ya no hace falta salir de casa para jugar con un crupier en directo. Ventajas de los avances tecnológicos.

Los juegos de azar como el póker o el blackjack y el mundo del fútbol siempre han ido de la mano, y ya es habitual ver a estrellas de este deporte como Arturo Vidal o Gerard Piqué entre otros jugadores, participar en diferentes torneos. Y Michael Robinson, como buen futbolista que fue, también era aficionado a un deporte cada vez más de moda.



Informe Robinson, su obra maestra

Donde sin duda ha dejado huella Michael Robinson a nivel mundial es con su serie de documentales Informe Robinson, un programa que mostraba el lado más humano del panorama deportivo.

Para la retina de los argentinos siempre quedará el programa que dedicó a Diego Armando Maradona, en el cual relataba la trayectoria del astro argentino desde sus inicios, en lo que el propio Michael Robinson titulaba como ‘los años felices’ de Diego. En él aparece la foto de la primera vez que Maradona tocó un balón en el fútbol profesional, una imagen encontrada por el periodista Diego Borinsky que ya es historia viva del fútbol argentino.

En el documental también se da voz a hombres como Carlos Balcaza, entrenador de las categorías inferiores de Argentinos Juniors, varios ex jugadores de Los Cebollitas, equipo de los inicios de Maradona o el periodista Guillermo Blanco, íntimo amigo de Maradona.

Como colofón a esta obra maestra de la televisión, César Luis Menotti, Director de Selecciones Nacionales, ocupa un papel destacado en el documental, y describe por qué no llevó a Maradona al Mundial de 1978, algo que sorprendió en Argentina y que fue objeto de debate durante mucho tiempo. El seleccionador argentino eligió a otros hombres más veteranos en su lugar, en parte también, para proteger el crecimiento y desarrollo de Maradona, algo que no todos llegaron a comprender.

Michael Robinson nos deja, pero tras él encontramos un legado con multitud de historias conocidas y por conocer, y un programa deportivo como Informe Robinson con 13 temporadas y 114 episodios. Para el recuerdo del aficionado quedará su estupenda manera de entender el fútbol, su gran capacidad de comunicar a pesar de su entrañable dificultad para expresarse en algunos momentos, pero sobre todo su gran calidad humana, que le ha hecho un ser muy apreciado y querido por todos los amantes del deporte en general y del fútbol en particular.