Fue a jugar el Mundial Sub19 en 2013 y lo eligieron el mejor armador. En 2015, en el Mundial Sub21, de nuevo consiguió con ese premio. En 2017, en el Mundial Sub23, la distinción llegó incluso con un histórico título. Y ahora, con la Mayor, el levantador sanjuanino Matías Sánchez se metió en el equipo ideal de la Copa Panamericana como mejor armador, con vuelta olímpica incluida. Cuatro torneos, cuatro premios individuales, Sánchez ratifica su talento pero no se la cree. "Ser mejor armador siempre está bueno, es algo que me alegra pero lo más importante es el título colectivo; esta vez se dieron las dos cosas", expresó Matías Sánchez, mientras regresaba a la provincia tras la conquista en Córdoba, México, luego de haber derrotado a Brasil en la final.



Sánchez, que por muy poco no quedó en el listado que afrontará el Mundial en Italia-Bulgaria que comenzará la semana que viene, fue designado para comandar a la selección argentina que jugó la Copa Panamericana, clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y resultó un competencia espectacular para el equipo albiceleste, que se impuso ante el clásico rival en un disputado 3-2, para dar la vuelta olímpica por segunda vez consecutiva. Además, el seleccionado logró la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



"Fue un gran torneo para nosotros. El objetivo eran los Juegos Panamericanos y lo logramos al pasar a semifinales; pero como grupo no nos podíamos conformar con eso. Teníamos fe de ir por todo, sabiendo que en semifinales enfrentábamos a Cuba y que en caso de pasar, nos iba a tocar Brasil o Puerto Rico", expresó el sanjuanina. La Selección superó a los cubanos y en la final se cruzaron con el poderoso Brasil. "Jugamos con calma, sabiendo que iba a ser un partido duro. Y ganamos bien, se nos dio todo junto; lo merecíamos", añadió. En el equipo también festejó otro sanjuanino, Alejandro Toro; y los centrales Nicolás Zerba y Liam Arreche, de UPCN.



Ahora Sánchez volverá a la provincia y tendrá unos días de descanso, antes de empezar la pretemporada con Obras. "Tengo expectativas altas, es un equipo nuevo, con un DT que se suma. Sabemos que UPCN y Bolívar siempre se arman muy bien, así que hay que ir con muchas ganas y tener siempre las mejores aspiraciones, entrenando para lograr lo objetivos", apuntó.



Distinción. Matías Sánchez, con el premio por ser el mejor armador de la Copa Panamericana.

Argentina, al Mundial



Con el opuesto sanjuanino Bruno Lima, el central y el armador de UPCN, Martín Ramos y Maximiliano Cavanna, el seleccionado argentino partió anoche hacia Europa para disputar desde el 10 de septiembre el Campeonato Mundial de Italia-Bulgaria.



La primera escala del equipo será en Holanda, donde jugará amistosos preparatorios con la selección local entre mañana y el sábado.



Luego viajará a Italia, sede del Grupo A del Mundial, que Argentina conforman con los combinados de Italia, Japón, Eslovenia, República Dominicana y Bélgica (rival del debut). Toda la acción de la primera ronda ocurrirá en el Foro Nelson Mandela de Florencia.