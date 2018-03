La garrocha, su especialidad, tuvo, como las otras pruebas su espacio dedicado exclusivamente a la práctica. Se parte desde lo más básico para llegar a lo más complejo.

El profesor santafecino Guillermo Chiaraviglio, padre del garrochista Germán Chiaraviglio (doble campeón mundial juvenil (Canadá 2003 y Pekin 2006) y medalla de plata en Italia 2004) cumplirá hoy en San Juan su octavo día de capacitación en un curso de formación fiscalizado por la IAAF (Internacional Association of Atlhetics Federation). En el Polideportivo "Jesús Patrocinio Morales" de Pocito, junto a su colega Carlos Cavallero, transmite a un grupo de 24 entrenadores sanjuaninos los lineamientos para la preparación de los atletas.



Convencido que el atletismo se desarrollará en la Argentina, solo si vuelve a ocupar el espacio que tenía antaño en las curriculas escolares, éste hombre que ha dedicado 50 de los 62 años de su vida a la actividad atlética en todas sus facetas, como deportista desde los 12 a 27 años, como docente y como entrenador, en esta etapa de su vida dedica su tiempo a formar entrenadores.



"No es necesario tener una pista sintética para desarrollar el atletismo, solamente es para competir y para que compitan los atletas de alto rendimiento que son una elite. Es en los Centros de Medio Rendimiento donde se forman los deportistas del futuro", afirma.



"Este deporte depende mucho de la actividad escolar. La edad para enseñar el deporte es desde los 10 a los 12 o 13 años. Los que son talentos ya están en algún deporte de conjunto o en otra disciplina. Todos los deportes de conjunto tienen "mini" por eso ahora la IAAF ha desarrollado un programa de "mini atletismo" para aplicar en la escuela primaria son todos juegos a base de carreras, saltos y lanzamientos. Los movimientos básicos del atletismo".



"Sin duda estoy convencido después de 36 años de docencia que la regionalización de la educación fue un gran error. Antes los Intercolegiales bajaban de Nación, los deportes bajaban de Nación, las calificaciones de los profesores se hacían por la presentación de los equipos a competir, o el trabajo en clase, el supervisor evaluaba la tarea del



docente. Hoy lo que valoran son papelitos, de cursos hechos con el termo y el mate debajo del brazo, sin evaluación y la calidad educativa la quieren esconder porque si la muestran da vergüenza a nivel mundial cuando nosotros en la época de Sarmiento éramos una de las mejores educaciones del mundo", sentencia con énfasis éste hombre que durante siete años alternó su vida entre su Santa Fe natal e Italia donde se radicó con su hijo Germán para entrenar con Vitaly Petrov, formador del ucraniano Sergei Bubka el más grande garrochista de la historia.



Destacó que en otros países de Sudámerica, como Chile tienen instalaciones para deporte. "Que me disculpen mis colegas, pero las pistas son nuestras aulas, no sentarnos debajo de un árbol para hacer recreación y aplausitos, eso se puede hacer en cualquier parte. El desarrollo orgánico y funcional de nuestra sociedad es responsabilidad de los profesores de Educación Física y la enseñanza de los deportes nos enseña a respetar las reglas, que tampoco respetamos en este país", concluyó.

Junto al profesor Carlos Cavallero, Guillermo Chiaraviglio observa cómo los asistentes al curso practican la técnica del lanzamiento del martillo.







Pocito, base de un gran proyecto

Un total de 24 entrenadores sanjuaninos asisten al curso intensivo, en el que se enseñan las técnicas de las distintas pruebas del atletismo. Hay profesores de los Institutos de formación de Educación Física y de los distintos Departamentos. Cada uno de ellos recibe una capacitación que "baja" la Federación Internacional por medio de su RDC (Centro de Desarrollo Regional) que funciona en Santa Fe y se dedica a cubrir las necesidades de todos los países de la región. Las otras ciudades donde funcionan estos polos de enseñanza son: Pekín, China (cubre el Este de Asia); Gold Coas, Australia (Oceanía); El Cairo, Egipto (Africa y Asia de habla árabe); Dakar, Senegal (Africa francoparlante); Jakarta, Indonesia (Sur y Sudeste de Asia); Moscú, Rusia (Europa y Asia central), Nairobi, Kenia (Africa de habla inglesa) y San Juan, Puerto Rico (América Central y El Caribe).



Chiaraviglio es desde hace 26 años quien desarrolla la tarea de promoción en la Argentina y Sudamérica y, como coordinador general del área de pruebas combinadas de la Federación Argentina, ha realizado siete "campamentos" con entrenadores que trabajan pruebas combinadas en todo el país. "Estoy esperando hacer el octavo en Pocito, pronto", confió quien encontró en el Polideportivo "Jesús Morales" un lugar con necesario para desarrollar toda la actividad. Hasta con una sala donde se dan las charlas teóricas. "Los talentos están en todos lados. Hay que detectarlos y apoyarlos desde sus inicios. Solamente con el compromiso de trabajar a diario y allanarles el camino, se podrá conseguir atletas de alto rendimiento a nivel internacional".