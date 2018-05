Los Juegos Evita, por la importancia que tienen en los últimos años, debían tener un inicio magnífico, y eso intentó la Secretaría de Deportes con el mega maratón que se realizó ayer por la mañana y que congregó a 12 mil personas que se animaron a correr por las calles sanjuaninas.



De todas las edades, de ambos sexos, corriendo, caminando y hasta en sillas de ruedas, nadie quiso quedarse afuera de la prueba que superó las expectativas de sus organizadores. Es que en un principio el cupo era de 7 mil y se colmó rápidamente, es por eso que tuvieron que extenderlo y entre otras cosas, mandar a diseñar más remeras identificatorias del maratón. Así lo contó Isabel Zárate, responsable de los Evita que expresó su alegría por haber aprobado en el aspecto organizativo: "Superó ampliamente nuestras expectativas, hasta el viernes pensábamos que tendríamos 11 mil atletas pero tuvimos que inscribir muchos más previo a la largada, así que si bien no tengo el número oficial serían 12 mil los participantes, un excelente número para un maratón que incentiva a repetirla el año próximo", contó.



Con stands con carteles destinados para cada unas de las distancias, puestos de hidratación, de salud, ambulancias y baños químicos, el maratón tuvo todo lo que se requiere para convocar a esa cantidad de gente. Además, se montó un operativo de seguridad de la Policía de San Juan que cortó las calles para que los atletas no tuvieran ningún tipo de inconveniente. "No hemos tenido queja alguna y eso no es un dato menor", agregó Zárate.



Quizás lo más relevante fueron algunos pequeños que se extraviaron en la llegada, pero que rápidamente se reencontraron con sus profes cuando el locutor los nombró en el gran escenario montado en el ingreso al Cantoni. Los Evita ya se palpitan, después del maratón arrancó la cuenta regresiva.





El deporte, por las venas

Son primos, los tres oriundos de Pocito, precisamente de la Villa Aberastain y apasionados por el deporte. Se trata de los hermanos Agustina y Esteban Torres, y Pablo Granados. Los Torres practican atletismo y ayer hicieron la prueba de 10 kilómetros, mientras que Granados hace handball y corrió la 5K. Los primos contaron que sea el deporte que les toque, están siempre para acompañarse y apoyarse. "Nosotros hacemos atletismo de fondo, es un deporte que nos apasiona y que venimos practicando hace un tiempo. Él (por Esteban) el año pasado en los Evita fue tercero en la prueba de 800 metros y ahí estuvimos alentándolo, esperemos que este año tengamos buenos resultados también", contó Agustina, quien este año ya no podrá ser parte de los Evita por haber pasado el límite de edad. "Estamos con muchas ganas de poder hacer las cosas bien, nos preparamos mucho para este evento", valoró Granados. Los tres llegaron acompañados por sus familiares que en la puerta del Cantoni los esperaron cuando finalizó la competencia.