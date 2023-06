Volvió a San Martín y fue una gran decisión. De aquella primera experiencia en el 2018, Francisco Grahl guardó la mejor impresión del Verdinegro y en esta temporada, cuando apareció la chance, no lo dudó. Empezó en la pretemporada desde cero, no arrancó con titularidad pero bastó que le dieran su chance y no la soltó más. Clave, sustancial en el andamiaje del equipo de Monasterio, "Pancho" fue de lo mejor ante Flandria sosteniendo una línea de juego que lo ha puesto en el estandarte de ser el marcapasos de San Martín.

'No fue uno de nuestros mejores partidos el que ganamos contra Flandria. Tuvimos un par de detalles en la precisión que nos pudo costar caro pero creo que colectivamente, San Martín demostró que tiene una idea, que respeta una filosofía de juego y eso sirve para ahora y para el futuro' abrió el análisis Grahl, dejando de lado su protagonismo individual.

Grahl surgió en Alte. Brown y pasó por Boca, Atlético Tucumán, Almagro, Aldosivi y Central Córdoba (SdE).

Entrando en el presente Verdinegro, el volante que nació en San Justo hace 31 años, remarcó producciones de sus compañeros Sebastián González y Jonathan Blanco por encima de su propia labor: 'Como equipo hay gente que muestra su capacidad para darle una forma de jugar a San Martín y Seba como Jhony hicieron un tremendo partido. En lo personal, uno se prepara para estar a la altura y creo que la confianza que dan los buenos resultados, te suelta, te permite arriesgar y eso suma'.

Queda medio torneo y Francisco asume que San Martín maneja argumentos para estar en la pelea con peso propio: 'Es muy dura la categoría pero será clave el inicio de la segunda rueda. Los primeros siete partidos van a ser decisivos porque estando ahí, en el lote de arriba, vamos a sostener nuestras chances'.

Regresar a San Juan fue una decisión que Grahl pensó y charló con su gente. No se equivocó y hoy disfruta un presente feliz: 'Cuando se planteó la chance de volver, lo charlamos con la dirigencia porque en el medio estaba la decisión familiar y fue una gran elección. San Juan y San Martín nos recibieron con mucho cariño y estamos en un momento muy lindo para todos'.

Se viene Alvarado y para Grahl no será un partido más: 'Será vital meter un resultado positivo para seguir ahí arriba. Es lindo estar en la punta y si Agropecuario perdiera puntos, podríamos volver a la cima con todo lo anímico que implica para el club, nosotros y toda la gente. Pero tenemos que ser claros en que las primeras siete fechas serán clave para no perder ese lote de los que mandan'.

Jugó en Primera División y sabe lo que implica para cualquier equipo, por eso Grahl se ilusiona con devolverle a San Martín ese momento: 'Estamos muy unidos, muy metidos como equipo por un objetivo que no es sencillo de conseguir pero nos ilusionamos todos los días'.

Con Alvarado

Si bien inicialmente estaba previsto que el partido contra Alvarado iría este viernes a las 21,30 en el Pueblo Viejo, la programación de la TV podría llevar a que se adelante para las 20,05 si es que no prospera la televisación de Nueva Chicago-All Boys.