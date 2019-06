Otra más. Facundo Della Motta es el único representante sanjuanino en el TC, la categoría más popular del país. Este fin de semana correrá en Termas, con el motor bajo la mira.

En la fecha anterior, de 49 autos Facundo Della Motta logró el 47mo tiempo en clasificación, incluso con un piloto recargado con tiempo que le permitió ganar un puesto. En una categoría como el TC que en Rafaela tuvo casi 30 autos encerrados en un segundo, el sanjuanino estuvo a más de dos segundos del mejor registro. Fue, sin dudas, su peor carrera y en la final llegó 31mo de un total de 35 pilotos con el total de vueltas. Ese mismo domingo, Della Motta tuvo una reunión con su motorista porque entendía que lo único malo de su Torino era justamente el rendimiento del impulsor. Fueron las promesas de cambio aquel día lo que ahora sustentan la ilusión del sanjuanino para esta próxima fecha, que se disputará desde mañana en Termas de Río Hondo por la séptima fecha del Turismo Carretera.



"En esta primera temporada en TC, mi objetivo es sumar experiencia y la mayor cantidad de kilómetros posibles. Pero en esa idea, lo que busco es ser protagonista de mitad de tabla hacia arriba, por eso lo de Rafaela fue un golpe. El auto nunca funcionó bien y en un autódromo tan veloz se notó la falta de potencia del motor. Tuve una reunión con mi motorista, le llevé todos los datos que me dio el equipo sobre la performance del motor y me dijo que iban a hacer algunos cambios", explicó Della Motta, quien ayer viajó a Santiago del Estero.



El equipo al que el sanjuanino le alquila el Torino es a Las Toscas Racing pero la preparación del motor le corresponde a Claudio Garófalo, considerado el motorista de moda en el TC y que atiende a varios de los pilotos más encumbrados.



"Hicieron un repaso general del motor y hallaron un problema en los cilindros. El equipo luego hizo una prueba en el rolo y el motor tiró la potencia máxima desde que estoy corriendo en el TC. Eso me da esperanzas de que podremos ser competitivos nuevamente", se ilusionó.



Lo que denominan rolo es un ensayo del tipo laboratorio que mide varios parámetros. Y en este caso, el motor que tendrá Della Motta este fin de semana arrojó unos 440 caballos de fuerza, tres caballos menos de lo que se supone exige un trazado como Termas y que representa menos del 1% de pérdida de potencia ideal. En Rafaela, Della Motta estimó que la pérdida de potencia fue de al menos el 10%.



Mañana comenzará la actividad en Termas, con los entrenamientos. Y esa será la mejor medida para saber dónde está parado. Luego, el sábado se llevará a cabo la clasificación y el domingo, la final.

Una polémica con el preparador

Claudio Garófalo es uno de los motoristas más codiciados por los pilotos del Turismo Carretera. Tiene a su cargo una docena de impulsores en cada fecha, con pilotos top entre su lista. Sin embargo, hace unos días se vio envuelto en una polémica.



Uno de los corredores, Esteban Gini, se desvinculó turbulentamente de Garófalo y realizó una denuncia pública tras la carrera de Rafaela. Gini acusó al preparador de sacarle partes de su motor para dárselas a otro corredor, ni más ni menos que el líder del TC y ganador en Rafaela, Manuel Urcera. Y hasta mostró fotografías del múltiple de admisión que Garófolo colocó en su impulsor con un nombre grabado "Manu". "Da mucha pena saber que hay preferencias; han intercambiado partes de mi motor", dijo Gini. Garófalo, en tanto, señaló que fue todo lo contrario, que le puso un elemento del impulsor de Urcera para mejorar el de Gini. Y deslizó que más que motor fue un problema de capacidad conductiva.



Variante de MotoGP



Este fin de semana el TC utilizará la variante de MotoGP en Termas de Río Hondo, la cual alcanza los 4.804 metros de longitud. Fue utilizada por última vez en el TC en 2016. A su vez, será la 15ta presentación de La Máxima en el trazado santiagueño. Chevrolet y Ford, con cinco triunfos, se erigen como las más ganadoras, mientras que Dodge ostenta tres y Torino tan sólo uno.

Puntero

231 Puntos suma Manuel Urcera, el líder del campeonato y último ganador de la temporada. A 44 unidades se ubica el escolta, Mariano Werner, y tercero está Leonel Pernía, a 44,5.