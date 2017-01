El entrenador Marcelo Gallardo expuso ayer su estrategia de invitar a Walter Montoya a ‘darse el lujo‘ de ser jugador de River y desafiar que ‘no es fácil‘ ser futbolista del ‘millonario‘. ‘No hay muchos equipos en el mundo que generen lo que genera River y que te brinde el prestigio que genera esta camiseta‘, sostuvo Gallardo. Pese a que avisó que no era ‘consejero‘ de Montoya, habló de la generalidad de los jugadores pero con un tácito objetivo de convencer al futbolista de Central.



Trató por caso de exculpar al futbolista chaqueño por la indefinición al sostener que ‘antes el jugador tenía más poder de decisión‘ que ahora cuando hay ‘hay mucha gente que opina y traza una carrera‘.



‘Creo que va más allá de la voluntad propia del futbolista. Central ha manifestado que era muy difícil que lo venda al fútbol argentino. Esperemos que se decida pronto‘, dijo.



Luego Gallardo enhebró sus propuestas entre desafíos e invitaciones hacia el jugador. ‘Hay jugadores que saben lo difícil que es jugar en el primer equipo de River y sostenerse. Jugar en un gran de no es fácil para cualquier jugador‘, apuntó. En cuanto al interés del futbolista a ir a Europa, propuso: ‘dense el lujo de vivir a full vestir esta camiseta para sí, después, pegar el salto a Europa‘.



En otro orden, insistió que su estrategia de jugar con tres en el fondo como ocurrió ante Millonarios, es ‘un alternativa más para seguir trabajando‘ y que la pretemporada ‘sirve para trabajarlo‘.‘Es bueno ir probando otras formas que nos den la posibilidad de recurrir a variantes distintas‘, dijo.



Por su lado, el representante del futbolista de 23 años, Daniel Luzzi, empezó a intentar torcer la postura de los dirigentes canallas, cuyo deseo es vender a Montoya al fútbol del exterior, aunque la oferta del Genoa italiano aún no convence.



‘La oferta de River es de un nivel internacional, es muy importante y por eso le dijimos a Central que es para tener en cuenta, por ahora no hay una oferta superadora, porque está la de Genoa y de Boca no tenemos nada nosotros‘, sostuvo Luzzi.



Insistió el representante del volante en la necesidad de que ‘haya un corte en esto‘ y se defina el destino del jugador. ‘Nos pidieron unos días más y aceptamos, pero queremos que se defina, el jugador ya dijo que quiere cambiar de aire y cuando llegue el momento, la palabra del jugador será la que defina dónde será el futuro para él‘, finalizó.

Para D’Onofrío

Montoya o nada

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, fue terminante al afirmar que si no contratan al cotizado mediocampista Walter Montoya no contratarán a nadie para ese puesto: ‘Es Montoya o nadie. Ofrecimos 5 millones de dólares que para el país es muchísimo‘.