Guillermo Barros Schelotto tuvo un discurso corto y no aceptó preguntas en la conferencia de prensa de despedida. No pasó facturas a nadie y prefirió mostrarse con gratitud.

"Les quiero agradecer a la dirigencia, a los empleados de Boca, a los jugadores, porque el trabajo de uno se ve a través de los futbolistas pero debe tener el apoyo de la dirigencia y de cada empleado de Boca", dijo.

No tengo palabras para describir el apoyo del hincha, no me puedo olvidar en la despedida cuando nos íbamos a Madrid, cuando llenaron la Bombonera, o el partido de local, cómo la llenaron... Muchas gracias a los hinchas, lo viví como jugador y técnico, son increíbles", agregó.

"Les quiero agradecer a ustedes... Con los periodistas hemos discutido, peleado y hubo idas y vueltas. Las preguntas que tengan las quiero evitar, pero hoy me quiero ir en paz. Que di todo, me voy en paz con el hincha, no quiero tener razón, en algún momento nos volveremos a ver", cerró Barros Schelotto.