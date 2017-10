En la previa del definitorio Argentina vs Ecuador en la altura de Quito, exponentes de distintos equipos del fútbol local analizaron el encuentro clave para el ingreso de la Selección a Rusia 2018.

NICOLÁS SOTTILE, Volante Desamparados

"Argentina tiene mucha historia mundialista pero tiene muchos jugadores de jerarquía, no merece estar pasando por este momento futbolístico. Vamos a ganar, aunque va a ser muy difícil más que nada por el tema de la altura. El estado físico puede resultar clave, es por el único lado que pueden complicar los ecuatorianos. Si la Selección está bien físicamente puede marcar la diferencia. Hay que bancar a Messi, ante Perú generó cuatro o cinco pases de gol y era el único que intentaba jugar, ojalá ante Ecuador rompa con todas las críticas".

MARIANO NÚÑEZ, Exfutbolista

"Ecuador será una parada complicada porque es la última carta. Yo creo que clasificamos, no veo a Argentina fuera del Mundial, por su historia, por el potencial de sus jugadores. La ventaja es que Ecuador ya está eliminado, no juegan con presión. Sobre el tema de la altura no creo que pueda influir demasiado. Siempre pasa que los rivales te salen a comer, este Ecuador no creo que sea el caso. Los minutos iniciales van a ser clave, si Argentina convierte un gol de arranque los puede tranquilizar y mucho más si el fútbol no acompaña".

MARCELO GUAJARDO, Volante Unión

"Será un partido duro porque Ecuador es fuerte de local, además tiene características individuales muy buenas que pueden llegar a complicar el planteo de Argentina. Sabemos que a nuestra selección le está costando tener buenos resultados y eso es producto de esa presión de tener que ir al Mundial como sea. Pero ante Ecuador va a ser la excepción y se va a traer un buen resultado. Creo que no hará falta ni el repechaje, porque los resultados se van a dar para la Argentina. Hay que tener fe y esperar que los jugadores respondan".

PABLO LUCERO, Arquero Colón

"La ilusión está, pero es complicado. Ecuador tiene jugadores nuevos que se van a jugar la vida para mostrarse, además jugar contra Argentina es una motivación extra. Argentina tiene que meter un gol en el primer tiempo, porque después en el segundo se va complicar por el tema de la altura. Yo jugué en Aucas en Quito, un día entrené bien pero al otro día no podía hacer ni la entrada en calor, me faltaba el aire. Te tenés que aclimatar llegando varios días antes o llegando sobre la hora y creo que esa ventaja tendrá Argentina".

WALTER TOLEDO, Delantero Del Bono

"Será complicado pero vamos a clasificar. Dependemos de nosotros pero si no ganamos confío que se nos darán los resultados para pasar. La altura es todo un tema, pero en el fútbol no hay lógica porque de una contra te pueden marcar diferencia. Tenemos al mejor jugador del mundo y eso es clave para generar juego, sólo se tiene que sacar la presión y jugar. ¿Cómo se logra? Yo en lo personal cuando entro a la cancha me olvido del mundo, puede sonar egocéntrico pero es la mejor forma de jugar sin presiones. Tengo mucha fe que vamos a ir".