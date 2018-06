Rusia venció hoy a Egipto -dirigido por el argentino Héctor Cúper- 3 a 1, en la segunda fecha del Grupo A del Mundial, y quedó cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final. Ahmed Fathy en contra (2m.ST) Denis Cherysev (14m.ST) y Artem Dzyuba (17m.ST) marcaron los goles de Rusia y descontó Mohamed Salah de penal (28m.ST).

El partido se jugó en el estadio de San Petersburgo y fue arbitrado por el paraguayo Enrique Cáceres. Rusia comenzó mejor y se aproximó con un cabezazo de Sergei Ignsevich bien controlado por Mohamed El Shenawy y con un disparo de Aleksandr Golvind desviado. Pasado el asedio inicial, Egipto respondió con un cabezazo de Abdalla El Said apenas afuera y un remate de Trezeguet que se fue junto al palo izquierdo del arco de Igor Akinfeev.

Insistió el local y llegó con un buen envío de Denis Cherysev desde afuera del área que se elevó por poco sobre el travesaño. Egipto tuvo una más cuando Mohamed Salah se aprestaba a definir pero Yuri Zhirkov se anticipó y envió la pelota al tiro de esquina, y una media vuelta del crack egipcio que se fue junto al palo derecho del arquero.

En el complemento, Rusia se puso en ventaja por un 'accidente', tras un remate de Román Zobnin que dio en el capitán Ahmed Fathy y batió su propio arco. Reaccionó Egipto y lo tuvo otra vez con Salah, pero su disparo se desvió al tiro de esquina. Pero más allá de esa jugada puntual Rusia controló el desarrollo del juego y amplió con Denis Cherysev, que recibió en soledad un pase atrás de Mario Fernandes y venció a El Shenawy. De inmediato Dzyuba recibió un pelotazo en el área, paró la pelota con el pecho, eludió a Ali Gabr y definió con un tiro fuerte al al palo izquierdo del arquero egipcio.

Egipto descontó tras una falta a Salah en el área -cobrada por Cáceres con ayuda del VAR- y el propio jugador del Liverpool, de Inglaterra, convirtió a través un remate alto y ligeramente a la izquierda de Igor Akinfeev. No obstante la victoria del local no estuvo nunca en peligro y dio un paso grande para clasificar a los octavos de final, algo que podría conseguir mañana si Arabia Saudita no vence a Uruguay.