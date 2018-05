Si bien hubo unos años de ausencias pues las categorías en las que corría no llegaban a San Juan, desde el 2002 tenía como materia pendiente volver a subir al podio en casa, con sus seguidores y su familia alentando. Y ayer, después de 16 años, Fabián Flaqué le puso fin a la espera y quedó segundo en la final del Top Race Series durante la cuarta fecha que se disputó en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello. Lo hizo tras un carrerón, en el que quedó noveno por un toque y luego remontó hasta quedar segundo, con dramáticas maniobras de sobrepaso. La alegría de los fierreros sanjuaninos se extendió al otro representante local, Gabriel Da Rold, quien largó noveno y llegó a estar cuarto, para finalizar en la quinta colocación después de brindar espectáculo con maniobras de ataque y defensa.



Fue el segundo podio consecutivo de Flaqué en la temporada, a la vez que con el segundo puesto de ayer saltó del noveno al cuarto lugar en el campeonato. El ganador fue Gastón Crusitta, en una carrera que terminó con Auto de Seguridad por el choque de Marcos Urtubey en el Rulo a poco de terminar, por lo que no hubo tiempo de retirar el coche dañado.

Flaqué logró el récord de vuelta, con 1m18s536/1000. Una muestra de su agresividad.

"Le puse el alma, corrí con el corazón toda la carrera. Había quedado muy amargado por el séptimo puesto en clasificación y en la final salí a buscar el podio apenas largamos. No me guardé nada, no especulé en ninguna curva. Le había dicho el dueño del equipo que me la iba a jugar e iba a arriesgar todo. Por eso también me emocioné al final, por tanto que lo busqué, por el cariño de la gente", dijo Fabián.



El sanjuanino, campeón del Top Race Series en 2015 y el piloto más ganador en la historia de la categoría con 15 victorias (9 de ellas en una misma temporada), no había corrido nunca en esa divisional en San Juan, por lo que ayer su particular debut fue con un podio. Y lo consiguió después de aquel de 2002, cuando en el TC 2000 quedó tercero. Por entonces había conseguido con mucho esfuerzo alquilar un Ford Escort de Oreste Berta y escoltó nada menos que a Walter Hernández y al brasileño Cacá Bueno, en otra carrera inolvidable del sanjuanino.



Ayer había largado séptimo y en el intento de la avanzada, el toque de un rival en la Horquilla lo dejó noveno. "No me desesperé, no bajé los brazos. Seguí concentrado y a la siguiente vuelta recuperé dos lugares. Quedé detrás de Da Rold, a quien agradezco porque corrió con todos los códigos: la maniobra en la que lo superé fue limpia y después me ayudó cuando ambos pasamos a Perlo, porque cubrió uno de los espacios", relató.



Al menos dos de sus sobrepasos fueron muy agresivos, en uno de los tramos más veloces y peligrosos del autódromo, yendo a la par con Marcos Urtubey y Franco De Benedictis en la recta principal y la Viborita, para imponerse finalmente en la Variante. Así, el sanjuanino llegó al segundo lugar, aunque ya unos segundos por detrás de Crusitta. El ingreso del Auto se Seguridad juntó a todo el grupo, pero no hubo tiempo para más acción. Ganó Crusitta, Flaqué fue segundo, Da Rold quedó quinto y El Zonda explotó de alegría.



>> Da Rold: "Disfruté toda la carrera"



Gabriel Da Rold volvió a ser top 10 en TR Series. En las cuatro fechas del campeonato hasta ahora sumó en todas y ayer quedó quinto, lo que permitió ganar un puesto en el ranking del certamen y ahora marcha 8vo. Ayer, el sanjuanino había largado noveno y llegó a estar cuarto, en una destacada carrera, quizás una de sus mejores desde que está en la categoría (debutó en 2017). Perdió la cuarta posición en la última vuelta, pero vaya que batalló hasta el último antes de ser superado por Gonzalo Perlo.



"Disfruté muchísimo toda la carrera. Fue una final muy áspera, con varios roces y sobrepasos muy lindos y al límite. Ataqué bastante, me defendí, sinceramente me fui muy contento", apuntó Da Rold.



El sanjuanino se tomó revancha de su presentación el año pasado, en la que un choque en la largada dejó su auto herido y finalizó octavo (su debut de local había sido en 2016 en Top Race Junior, ya sí con podio pues fue tercero). "Necesito seguir sumando experiencia, vueltas, roces, minutos en pista en El Zonda. Y poder hacerlo de esta manera, con una espectacular carrera en la que de paso me divertí mucho, es impagable", dijo Da Rold.