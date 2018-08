Estuvo en el momento justo para aprovechar cada oportunidad. Cuando se va a dar, se va a dar y ayer a Facundo Della Motta le salió una carrera ideal. En el autódromo de Buenos Aires, el representante sanjuanino en TC Pista subió al podio por primera vez en la categoría, en su año debut, al quedarse con la tercera colocación de la final. Y hoy, buscará seguir de racha pues disputará los "1.000 Kilómetros" del Turismo Carretera, una carrera especial que se extenderá durante unas seis horas (ver aparte).



Della Motta, quien en la primera parte de la temporada había mostrado su potencial pero circunstancias de carrera no le habían permitido pelear por el podio, ayer ratificó que la segunda mitad definitivamente se perfila como más favorable. En una actividad concentrada del TC Pista, que por los "1.000 Kilómetros" debió realizar ensayos, clasificación, series y final en el mismo día de ayer, Della Motta logró el octavo cajón para la carrera.



"Fue una final muy entretenida, con muchas variables por las condiciones climáticas. Corrimos con gomas para lluvia, pero la pista estuvo seca en casi todas las vueltas. Recién al último se largó a llover. Tras pasar del octavo al sexto lugar me despisté, pero me recuperé con el ingreso del Auto de Seguridad. En la última vuelta pasé tres autos y logré subirme al podio por primera vez en la categoría", detalló el piloto que logró su plaza en TC Pista tras conquistar el campeonato en TC Mouras el año pasado.



El ganador de la competencia, que fue por demás entretenida por los despistes y por los ingresos a boxes de aquellos pilotos que habían elegido diferentes neumáticos, fue Ayrton Londero, quien sumó su segundo triunfo en la temporada.



En la segunda colocación quedó Joel Gassman, mientras que tercero se ubicó el piloto del Chevrolet #44.



De esta manera, Facundo recuperó terreno en el campeonato y está 13ro, a apenas 1,5 punto de Gustavo Micheloud, que tiene 199,5 unidades. Y ese puesto número 12 del corredor de Torino es clave pues se trata de la última plaza para acceder a los play off del certamen. Es que por el sistema de competencia del TC Pista, los 12 mejores de la fase regular son los que se clasifican a luchar por el título en las últimas fechas del calendario.



"La próxima carrera (el 9 de septiembre en Paraná) será la última de la fase regular y por ende será mi chance final de poder clasificar. Ojalá pueda lograrlo", expresó Della Motta.

"Fue mi mejor puesto en TC Pista, pero ahora tengo que ir por el primer triunfo" FACUNDO DELLA MOTTA -&nb sp;TC Pista

El TC corre hoy los "1.000 Kilómetros"



Desde las 10,30 y por el término de 178 vueltas, es decir, unas seis horas aproximadamente se correrán hoy los "1.000 Kilómetros de Buenos Aires" del TC. Será la segunda edición de esta competencia, que exige una estrategia especial para soportar la extensión y que se disputará con trinomios (cada piloto debe manejar un mínimo de 45 minutos).



Della Motta integrará equipo con Juan Manuel Urcera, quien es el piloto titular, y Mariano Altuna, quien es el otro invitado. El sanjuanino ayer participó hasta bien entrada la noche de la reunión para definir cómo encararán la prueba y determinaron que primero largará Urcera. "En segundo turno iré yo, luego Altuna y cerrará Urcera. Tendremos varios ingresos a boxes, no sólo para cambio de pilotos sino para recargar combustible o cambiar neumáticos", dijo Della Motta. Como se largará por ranking, el trinomio del sanjuanino lo hará desde el 23er lugar.