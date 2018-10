De punta a punta. Jonathan Rea (1) es el Messi del Superbike y los sanjuaninos pudieron ver todo su talento en la pista del autódromo albardonero. Sin dudas, nada mejor para El Villicum que su primer ganador sea el mejor piloto del Mundial de SBK.





Tras una largada estupenda que le permitió capturar el liderazgo, el británico Jonathan Rea (Kawasaki), la gran figura que tiene el Superbike, se impuso ayer en la primera carrera de la 12da fecha del Mundial de SBK, para inscribir el primer nombre en la lista de ganadores que desde ayer empezó a ostentar el flamante Circuito San Juan Villicum. En una jornada histórica, presenciada por unos 10.000 espectadores, el tetracampeón y récordman de la categoría ratificó el dominio que arrastra desde el viernes y se quedó con una carrera a la que metió en el freezer por las pocas emociones, con una ventaja de nada menos que 9 segundos sobre su escolta, el italiano Marco Melandri y quien había logrado la pole position. Hoy se llevará a cabo la segunda carrera del SBK, desde las 16 y en el cierre de la actividad.



Rea de esta manera logró su novena victoria consecutiva en el Mundial e igualó el récord que ostentaban Colin Edwards (2012) y Neil Hodgson (2013). Y desde hoy podría quedar como el más ganador en rachas invictas si es que repite en San Juan.



Con la expectativa lógica por la primera carrera en la inauguración del autódromo, la primera fila de largada tras la Super Pole 2 tuvo tres nombres de lujo: Melandri (Ducati), Rea y Eugene Laverty (Aprilia). Pero fue Rea el que largó mejor, estiró el frenaje en la exigente curva 1 y al ingresar a las eses ya estaba primero.

Al público. El italiano Gabriele Ruiu, debutante en SBK, saludó a los sanjuaninos tras el final de la carrera. Un guiño por el aliento de los locales.

Esa maniobra fue clave porque desde entonces y hasta el final, Rea se dedicó a confirmar que está un escalón por encima de sus rivales en el Mundial, para estirar vuelta a vuelta su ventaja. Ni la amenaza de la lluvia pudo con su dominio, incluso cuando en los sectores 3 y 4 de la pista cayeron algunas gotas de agua que le pusieron una cuota de dramatismo a una carrera que no tuvo lucha por la punta. Sin embargo, se cumplieron los pronósticos de baja probabilidad de lloviznas.

Melandri intentó seguir el ritmo del campeón, pero apenas lo hizo durante unos giros tras la largada, para luego perder terreno. El segmento más atractivo de la competencia fue la lucha por la tercera colocación, que finalmente quedó en poder del turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) tras una espectacular remontada pues había partido desde la séptima posición.

Show. Laverty lidera un tándem picante en la primera parte de la competencia. El Villicum vivió a pleno la primera carrera de su historia.

A su vez, el cordobés Leandro Tati Mercado, único representante argentino en el SBK, no pudo concretar los buenos pronósticos tras su buena clasificación (había quedado octavo) pues sufrió una caída cuando marchaba en la novena colocación, que dañó su moto y lo obligó a abandonar en el cuarto giro.

Hoy, el Mundial de Superbike bajará el telón de la penúltima fecha del calendario con su carrera final, desde las 16. La grilla de partida se conformará de acuerdo a las posiciones de la carrera 1. En tanto que si hoy gana Rea, quedará a un triunfo del récord de triunfos en una misma temporada: 17.

Con la gente. Jonathan Rea rompió el molde y decidió bajar de lo alto del podio y descorchar el champán junto a la gente.





>>El ruego de Rea para que no llueva

Rea es tan talentoso como carismático. Y ayer dio otra muestra al confesar que rogó que no lloviera. "Largué muy bien y eso que Melandri no me lo hizo fácil en la curva 1. Luego empecé a sacar diferencias pero entonces me cayeron gotas de lluvia en la visera. Miré al cielo y dije: "por favor, Dios, no ahora"", afirmó. "Estoy feliz por ganar en un circuito increíble como el de San Juan y por conquistar el campeonato de constructores", dijo.

Intratable

264

vueltas lideró Rea en lo que va del Mundial, incluidas las 21 de ayer. El piloto que lo sigue es Chaz Davies, con 62.

Veloz

304

kilómetros por hora fue el récord de velocidad máxima alcanzada en carrera. Fue del español Xavi Forés, con Ducati.



Título para Kawasaki

Kawasaki se adjudicó ayer el título de constructores del Mundial de Superbike, a falta de tres carreras para el final del certamen. Por eso, los pilotos de la marca celebraron la conquista girando con una bandera de Japón y remeras verdes, tradicional color de la Ninja. Kawasaki acumula 520 puntos, 92 más que Ducati.