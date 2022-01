La selección argentina que dirige Lionel Scaloni ratificó su estilo de juego y su personalidad en cada presentación de las últimas 28, racha que, además de contener la conquista de la Copa América 2021 en Brasil, le permitió establecer el segundo invicto más largo de su historia, por detrás de los 33 del equipo de Alfio Basile (1991-1993).

Un protagonista de aquella serie imbatida, que incluye dos juegos no reconocidos por FIFA, fue Sergio Vázquez, el número dos del equipo del "Coco" en la Copa América "91 y "93, ambas con consagraciones en Chile y Ecuador.

"Cuando vos tenés un invicto de la índole que tenés hoy se genera más confianza, más compromiso. Es positivo para cada jugador y el grupo se afianza cada vez más", afirmó quien fuera jugador de Ferro, Racing, Rosario Central y Banfield, y pilar de aquel combinado dirigido por Basile.

El camino de la "Scaloneta" comenzó en el choque por el tercer puesto contra Chile, cuando lo superó por 2 a 1, con goles de Sergio Agüero y Paulo Dybala, en la Copa América de Brasil 2019, donde dos años después se consiguió el ansiado título.

La última vez que Argentina mordió el polvo fue justamente con Brasil (2-0) en la semi pero desde ahí nunca más cayó y se acostumbró al triunfo. Sin embargo, lejos de ese momento, se enfrentó en otras dos ocasiones con los dirigidos por Tite: una le valió la vuelta olímpica en el Maracaná con el gol de Ángel Di María y el otro terminó sin goles en San Juan. En el medio se suspendió otro clásico cuando la Anvisa -seguridad sanitaria de Brasil- interrumpió en medio del campo a los pocos minutos del primer tiempo.

Es por eso que Vázquez valoró: "Para nosotros era un orgullo no perder. Era un orgullo porque el respeto que le van dando a las demás selecciones. Es un invicto largo. Ya no te atacan tanto. Si no toman recaudos saben que Argentina te complica, hasta hace poco se nos paraban de igual a igual. Bienvenido sea".

En el horizonte asomará Colombia, rival del martes en Córdoba por la 16ta fecha de las Eliminatorias, y el fantasma del 5-0 que arrasó con el invicto de Basile se hace presente aunque para Vázquez es "solamente historia de una mala noche".

Vázquez, con la experiencia de ser el central bicampeón de América, comparó al "Dibu" con Sergio Goycochea porque ambos le dan la "misma tranquilidad".

"Yo lo veo y es igual, sabés que dentro de la cancha no te tenés que dar ni vuelta cuando la pelota va al arco porque tapa la mayoría y encima no da rebotes", concluyó.

El conjunto de Lionel Scaloni, con bajas y variantes entre lesiones, cansancio y casos de coronavirus, acortó a cinco la diferencia con el récord histórico de 33 que estableció Alfio "Coco" Basile entre 1991 y 1993, con dos títulos de Copa América incluidos, y sueña con seguir avanzando.

En total, Lionel Scaloni dirigió 39 encuentros a la selección, con 26 victorias, 12 empates y 4 derrotas.

Copa América 2019:

Argentina 2 - 1 Chile (por el 3er puesto).

-Amistosos:

Chile 0 - 0 Argentina.

Argentina 4 - 0 México.

Alemania 2 - 2 Argentina.

Ecuador 1 - 6 Argentina.

Brasil 0 - 1 Argentina.

Argentina 2 - 2 Uruguay.

-Eliminatorias Sudamericanas:

Argentina 1 - 0 Ecuador.

Bolivia 1 - 2 Argentina.

Argentina 1 - 1 Paraguay.

Perú 0 - 2 Argentina.

Argentina 1 - 1 Chile.

Colombia 2 - 2 Argentina.

Venezuela 1 - 3 Argentina

Argentina 3 - 0 Bolivia

Paraguay 0 - 0 Argentina

Argentina 3 - Uruguay 0

Argentina 1 - Perú 0

Uruguay 0 - Argentina 1

Argentina 0 - Brasil 0

Chile 1 - Argentina 2

-Copa América 2021:

Argentina 1 - 1 Chile.

Argentina 1 - 0 Uruguay.

Argentina 1 - 0 Paraguay.

Argentina 4 - 1 Bolivia.

Argentina 3 - 0 Ecuador (cuartos).

Argentina 1(3) - 1(2) Colombia (semis).

Brasil 0 - 1 Argentina (final).