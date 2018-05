Con sus mejores hombres, por los puntos, camino al Mundial. Sin dudas será el mejor escenario para ver a la selección argentina de básquetbol, que volverá a presentarse en San Juan después de 14 años. El próximo 28 de junio, el equipo conducido por Sergio Hernández se presentará ante Panamá en el cierre de la primera rueda de las Eliminatorias rumbo a China 2019, en el estadio Aldo Cantoni y con sus mejores jugadores, ya que esta ventana internacional le calzará justo al DT para convocar al olímpico Luis Scola o a Facundo Campazzo y Nicolás Laprovitola.



Lo que se venía advirtiendo como un rumor se confirmó ayer y las autoridades de la Federación de Básquetbol de San Juan y de la Secretaría de Deportes lo anunciarán en las próximas horas: el regreso de la selección argentina de básquetbol a la provincia. En febrero pasado, por la segunda ventana internacional de las Eliminatorias pudo darse esta vuelta, pero por entonces estaba desarrollándose la Fiesta del Sol y esa chance fue descartada.



Las gestiones entre los sanjuaninos y la Confederación Argentina de Básquetbol se mantuvieron y ayer se cerraron con el ok para convertirse en sede. Argentina marcha segunda en el grupo de Eliminatorias y ya se aseguró avanzar a la segunda fase, pero debe seguir sumando puntos pues se arrastran. En el Cantoni jugará ante los panameños y, a diferencia de la última ventana, lo hará con jugadores que militan en equipos de la Euroliga u otros torneos, como Nicolás Laprovittola (ex San Antonio Spurs ahora en Joventut de Badalona de España), Facundo Campazzo (Real Madrid) o Patricio Garino (Baskonia). Pero quien más atraerá la atención será Luis Scola (foto), integrante de la Generación Dorada, ex Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklin Nets (jugó 10 años en NBA) y actualmente en Shanxi Brave Dragons, de China, sin dudas una leyenda viviente del básquetbol argentino.

La eliminatoria



Para el Mundial 2019, por primera vez la Federación Internacional de Básquetbol organizó

eliminatorias con un formato similar al fútbol (antes era un Premundial). La clasificación comenzó en noviembre pasado y en esta ventana de junio, Argentina cerrará la primera ronda ante Panamá y Uruguay (de visitante). La Albiceleste ya le ganó a Paraguay (96-63) y a Panamá (68-59), cayó con Uruguay (83-88) y luego derrotó a Paraguay (83-61). La segunda fase (clasificarán los 12 mejores) empezará en septiembre y determinará a los 7 mejores de América para jugar el Mundial en China, entre agosto y septiembre de 2019.

La última vez en San Juan, en 2004

Fue a principios de julio de 2004 que la selección argentina de básquetbol se presentó por última vez en la provincia. En aquella ocasión fue un triangular llamado "Torneo Internacional San Juan 2004", preparatorio para el Sudamericano. Argentina, por entonces conducida por Rubén Magnano, ganó el reducido tras derrotar a Chile y Uruguay. El seleccionado pasó dos semanas en San Juan y en ese lapso fue noticia internacional la llegada a la NBA de Carlos Delfino (foto), quien estaba concentrado con el equipo, tras el fichaje de Detroit Pistons.