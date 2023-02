Es el vigente campeón argentino y panamericano de ruta, tiene 28 años, es padre de dos niñas (Valentina y Delfina, de 5 y 3 años), y Emiliano Contreras decidió dar un giro de 180 grados a su campaña como ciclista. Desde marzo se integrará a las filas de una escuadra amateur portuguesa que le ofrece competir en varias carreras con formaciones, Continental y algunas Pro Team, tercera y segunda categoría profesional.

'Me voy porque creo que estoy en el momento justo para buscar un mayor porvenir para mi familia', contó el pedalista que corre en la escuadra Continental, Chimbas Te Quiero.

La posibilidad de competir en mayor cantidad de pruebas que otorgan puntaje para el Tour Europeo de la UCI (Unión Ciclista Internacional), cosa que acá se reduce a las cinco de Argentina (están en el Tour Americano), como son la Vuelta a San Juan (2 ProSeries), el Giro del Sol, la Vuelta del Porvenir, la Vuelta a Catamarca y la Vuelta a Formosa, todas ellas 2.2; le permitirá mostrarse e intentar atraer la atención de algún director de equipos de mayor envergadura profesional, pensando en el año próximo.

Consultado si económicamente podría hacer alguna diferencia, Emiliano dijo que sí. 'Hay que reconocer que no es un equipo profesional, pero a mi me conviene. Además me darán alojamiento completo, la bicicleta y me pagan los pasajes de ida y vuelta', contó quien fue presentado, por su compañero Sebastián Trillini, al portugués Jorge Piedade, que hasta la temporada pasada fue director deportivo del Louletano - Loulé Concelho, formación lusa de carácter Continental.

'Seba Trillini, me puso en contacto con este señor, que al equipo anterior lo llevó a Tomás (Contte), al chileno Oyarzún (Carlos), y a dos colombianos (Roniel Campos y César Paredes que esta temporada está corriendo para el SEP-San Juan), conversamos, me contó que la idea es armar un equipo amateur para el año próximo dar el salto a la categoría Continental, y me ofreció un contrato por seis meses', se explayó el pedalista pocitano.

El nuevo equipo de Contreras, responde al nombre de Metvald, y según dijo quien actualmente es monarca en Argentina y toda América, y que como sub-23 fue doble campeón nacional de crono y una vez campeón de ruta; 'es una linda oportunidad'.

Fue monarca nacional de ruta y crono sub-23 en San Juan 2015, y repitió el de crono en Catamarca 2016.

A la hora del análisis, Emiliano, que ya tuvo dos experiencias europeas, cuando con la Selección Argentina participó de dos concentraciones, en 2015 y 2016; confesó sentirse más preparado. 'Creo que tengo el equilibrio que no tenía cuando era más joven, la experiencia fue calmándome, ahora pienso más las carreras, espero mi momento'.

La mayoría en el ambiente le dice 'Gringo', algunos 'Loco', este último apodo obedecía a que en muchas carreras salía a comerse a los chicos crudos, y se desgastaba en fugas tempranas, que lo 'vaciaban' a la hora de las definiciones.

'Todavía no se si me voy el 25 o 28, tendría pasaje para Europa el sábado 25, estoy tratando de encontrar uno para ese día desde San Juan a Buenos Aires. El avión a Portugal sale de Ezeiza a las 22, así que debería viajar ese mismo día', cerró quien llevará su valija repleta de ilusiones. Quien, a los 28 años tratará de conquistar el Viejo Continente, apoyado en la fortaleza de sus piernas, y en el motor que las impulsa, un corazón de guerrero que da por perdida ninguna batalla.