El arquero del seleccionado "albiceleste" Emiliano "Dibu" Martínez afirmó ayer que todos los argentinos quieren ser "campeones en Inglaterra", en lo que será la "Finalissima" contra Italia en Wembley.

"Todos los argentinos quieren ser campeones en Inglaterra y en lo personal será especial jugar en Londres", valoró Martínez en la conferencia de prensa brindada en la capital inglesa.

Martínez, una de las figuras de la era de Lionel Scaloni en el seleccionado, comentó que "es la primera vez que jugamos contra un rival de Europa".

"Esperemos mostrarles a todos que estamos a la altura de este evento. Confío mucho en mis defensores", añadió.

El arquero será titular, como se esperaba, y recordó el primer día que conoció el estadio como hincha junto a su padre.

"La primera vez que vine a Inglaterra fuimos a Wembley con el estadio lleno y siempre fue un sueño. Me tocó ganar títulos con el Arsenal pero siempre como suplente. Jugar con Argentina es algo único y espero que sea para el recuerdo", rememoró.

En relación a Italia, que no estará en el Mundial de Qatar 2022, analizó: "Sabemos que es un equipo táctico y compacto. Ellos salen rápido de contra y tienen buen juego aéreo y remates de media distancia. Tendremos cuidado y atención en cada ataque".

Por otra parte, el "Dibu" lamentó no disfrutar "mucho" la Copa América obtenida en Brasil durante el año pasado porque estaba la "pandemia de coronavirus" y debió volverse "rápido para Inglaterra" por el nacimiento de su hija. Por último, el futbolista de Aston Villa adelantó que no se irá de la institución al menos hasta fin de año porque está pensando en la Selección y tienen "grandes jugadores" en el club.

Desmentida

También en la conferencia, Emiliano Martínez se refirió a su lesión en la rodilla que lo alejó los últimos partidos de la Premier League. "No necesito operarme de la rodilla, es un dolor en el tendón rotuliano que tengo desde mis 17 años, con un tratamiento voy a estar perfectamente bien. He escuchado decir que capaz me pierdo el Mundial o que estoy tres meses afuera", destacó el cuidapalos.