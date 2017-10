Doble podio. La sanjuanina María Luján Poblete, del Tulum Patín Club, se quedó con el oro en la categoría Sub-14 C4 y la plata fue para Ana Paula Vera.

Ariel Poblete

Enviado especial - DIARIO DE CUYO

Sigue la cosecha de oro para San Juan pues ayer llegó el segundo de estas Finales de los Juegos Evita que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata. El aporte lo hizo el patinaje artístico con la consagración de María Luján Poblete, del Tulum Patín Club, como la mejor en la categoría Sub-14 C4. Pero eso no fue todo porque la plata en la misma especialidad y divisional fue para Ana Paula Vera. Este oro se suma al que el miércoles obtuvo Lautaro Aballay en los 100 metros vallas del atletismo.



Pero este jueves fue del ciclismo porque las Damas volvieron a sumar en el medallero en la prueba Puntuable corrida en Punta Mogotes que cerró el calendario del ciclismo. En Sub-14 Ailen Magali Balmaceda fue plata, sumando a tres sus medallas ya que ganó en los tres días de competencia. En Sub-14, Ludmila Aguirre fue bronce mientras que en Sub-16, Guadalupe Godoy fue medalla de bronce.



Mientras que entre los varones también hubo festejo con podio para el bronce logrado por Rodrigo Díaz en vueltas puntuables Sub-16.



En la gimnasia artística, la medalla de bronce llegó de la mano del trío Ivo Monti, Lucas Carbajal y Mauricio Figueroa en Nivel 1.



Mientras que en acuatlón, en la especialidad distancia corta Sub-16 masculino, Lautaro Delgado se adueñó del bronce.

En el beach vóley, en Cuartos de Final, las chicas se metieron en semifinales tras vencer por 2-0 a Corrientes en playa Bristol con parciales 21-12 y 21-17 favorable a las sanjuaninas. En tanto que en los varones, la dupla sanjuanina superó con holgura a Río Negro por 2-0 con parciales 21-5 y 21-10.



En el rugby, San Juan redondeó un jueves sensacional porque empezó con victoria por 12-10 a Corrientes en la Zona Campeonato y por la tarde venció a Córdoba por 21-11. Hoy se medirá contra Mendoza buscando la final.

Hasta el momento San Juan suma 18 medallas, 2 son de oro.

En el badminton no fue buena la jornada con derrotas en Sub-14 Dobles, en Sub-14 Single y en Damas Sub 14.



En el fútbol femenino Sub 14, San Juan perdió de manera contundente con Mendoza por 7-0. Mientras que en el voleibol femenino, La Rioja fue verdugo de las sanjuaninas al vencerlas por 2-0.



En el boxeo masculino, Natanael Olmedo Leiva venció a Esteban López de San Luis.



En tanto que en hockey césped masculino hubo triunfo por 4-0 frente a San Luis en la categoría Sub-16.



Hoy viernes promete ser día de grandes definiciones en el vóleibol, el beach vóley, el básquetbol y el rugby. San Juan sigue sumando y en el medallero y ya obtuvo 18 preseas, con dos de oro. Una cosecha que entusiasma en una semana inolvidable para los chicos en estas Finales Nacionales que se disputan en Mar del Plata.

Logística total

Mover casi 800 competidores, alojarlos en 7 hoteles, darles comida, almuerzo, merienda, cena, ofrecer hasta kinesiología y servicios médicos propios requiere coordinación y en esta edición de los Evita, San Juan estuvo muy bien conducida por el grupo de coordinadores.